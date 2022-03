Jäätelöuutuuksissa korostuvat premium-vaihtoehdot, juomissa hyvinvointitrendi pitää pintansa – kesän uutuustuotteet saapuvat kauppoihin

Kesän jäätelötrendeissä avainsana on tänä vuonna ”enemmän on enemmän”. Kysyntä siirtyy entistä enemmän premium-tuotteisiin, kuten isoihin jäätelötuutteihin, jotka sisältävät reilusti kastikkeita ja sattumia. Tämä trendi näkyy myös kesän uutuuslanseerauksissa, joista esimerkkejä ovat Pingviini Överi Kinuski -tuutti ja 3 Kaverin runsaasti kastiketta sisältävät tuutit. Jäätelöaltaan uutuuksien joukossa nähdään myös paluun tekevä retroherkku Super Pinkki -jäätelöpuikko, joka on päällystetty poksahtelevalla karkkirakeella.

Ensimmäiset maistiaiset kesän uutuuksista saatiin jo helmikuun puolella. Hitiksi on jo muodostunut etenkin tutun jäätelöpuikon Soleron 0,9-litrainen kotipakkaus, joka tuli myyntiin S-ryhmän ruokakauppoihin (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku) jo helmikuun alussa.

”Solero nousi nopeasti S-ryhmän toiseksi myydyimmäksi jäätelön kotipakkaukseksi ohittaen monta perinteistä suosikkia, kuten vaniljakermajäätelöitä. Kesän hiteiksi ennustamme myös Ben & Jerry’sin Sundae-uutuuksia, joiden päällä on kastikkeiden ja herkkupalojen lisäksi pehmytjäätelöä”, paljastaa myyntipäällikkö Juha Nieminen S-ryhmän marketkaupasta.

Hyvinvointitrendi näkyy edelleen juomavalikoimassa

Juomaosastolla näkyvimpiin trendeihin kuuluu edelleen alkoholittomien panimojuomien (oluiden, siidereiden, lonkeroiden ja viinijuomien) kasvava kysyntä. Myös miedompien, alle 3,5 prosenttia alkoholia sisältävien juomien myynti on ollut huomattavassa kasvussa, ja tarjonta sekä tuotteiden laatu parantunut viimeisten vuosien aikana.

Laajempaan hyvinvointitrendiin liittyy myös sokerittomuus. Esimerkiksi erilaisten virvoitusjuomien light- ja zero-versioiden myynti on edelleen nousussa, kertoo myyntipäällikkö Mikko Kovalainen S-ryhmän marketkaupasta. Kalorittomien virvoitusjuomien myynti on kasvanut vuosien 2018–2021 aikana yli 40 %. Viime vuonnakin niiden myynti kasvoi yli 10 %.

”Samaan ilmiöön liittyy myös se, että alkoholijuomista viime kesän isoimpia uutuushittejä olivat vähäkaloriset hard seltzer -juomat. Uskomme, että trendi jatkuu myös tänä kesänä”, Kovalainen lisää.

Toisaalta myös juomakaupassa on havaittavissa siirtymää perustuotteista parempilaatuisiin ja hieman hintavampiin vaihtoehtoihin, erityisesti oluen osalta. Kovalaisen mukaan erikoisoluiden ja craft-panimoiden suosio tulee edelleen kasvamaan, ja niitä yhdistetään entistä enemmän ruokien kanssa. Samaa trendiä on havaittavissa myös siidereissä.

“Kesän ehdottomasti mielenkiintoisimmat siideriuutuudet tulevat Ranskasta. Carrefour-yhteistyön siivittämänä tuomme valikoimiin kolme ranskalaista siideriä 0,75 litran pulloissa”, Kovalainen kertoo.

Mehujäiden myynti kasvaa helteillä nelinkertaiseksi

Myös säällä on vaikutusta siihen, mitkä jäätelöt ja juomat tekevät parhaiten kauppansa, ja kuinka suuria määriä niitä myydään. Jos kesän sää on erityisen lämmin, alkoholittomissa juomissa korostuvat vedet, viileämmillä säillä sen sijaan muut virvoitusjuomat.

”Alkoholijuomien osalta taas voidaan sanoa, että jos kesä on kuuma, myynneissä korostuvat lonkerot ja sateisena kesänä puolestaan oluet”, Kovalainen kertoo.

Jäätelökauppa puolestaan vilkastuu jo keväällä uutuuksien saapuessa, mutta myynnit ampaisevat nousuun toden teolla siinä vaiheessa, kun aurinko pilkottaa ja tulee ensimmäiset lämpimät päivät.

”Kuumana kesäpäivänä jäätelöpuikkoja myydään kolminkertainen määrä viileämpiin päiviin nähden. Mehujäiden menekki peräti nelinkertaistuu helteiden myötä”, Nieminen sanoo.

Myyntipäälliköiden ennusteet kesän hiteiksi – testaa ainakin näitä!