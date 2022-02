Jäätutkija Jukka Tuhkuri aloittaa seitsemän viikon tutkimusmatkan Etelämantereelle – tutkimuskohteina muuttuva jää ja laivoja puristavat voimat

Aalto-yliopiston professori, jäätutkija Jukka Tuhkuri on lähtenyt seitsemän viikon tutkimusmatkalle Etelämantereelle. Hän suuntaa Kapkaupungista tutkimusalus S. A. Agulhas II:n kyydissä kohti Weddellinmerta tutkiakseen ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia merijäässä ja näiden muutosten vaikutusta laivojen kohtaamiin jääkuormiin.

Vuosi sitten Tuhkuri kollegoineen osoitti Aalto-yliopiston sisäjääaltaassa tekemillään kokeilla, että lämpimän ja kylmän jään murtumisessa on eroja. Kun ilman lämpötila on nollan tuntumassa, jää on lämmintä.

Vielä ei tiedetä, miten tämä vaikuttaa meriliikenteeseen ja muihin merirakenteisiin.

”Lämpimästä jäästä tiedetään hyvin vähän. Odotan jännityksellä, kohtaammeko olosuhteita jotka voisivat vahvistaa koetuloksia luonnonolosuhteissa”, Tuhkuri kertoo.

Matkan toinen tutkimuskohde ovat merijään aiheuttamat puristusvoimat laivan rakenteille.

S. A. Agulhas II on vuonna 2012 Suomessa valmistettu, Etelä-Afrikan tilaama tutkimusalus antarktiselle alueelle. Se on varustettu laivan ja jään vuorovaikutusta tutkivilla sensoreilla.

Tuhkuri korostaa, että jään laivoille aiheuttamien kuormien tutkiminen on yhä tärkeämpää meriliikenteen turvallisuuden kannalta.

”Ilmaston lämpeneminen avaa uusia reittejä erityisesti arktisille alueille, mutta se muuttaa samalla merijäätä ja tekee jääolosuhteista vaikeammin ennustettavia. Laivat kohtaavat tulevaisuudessa entistä myrskyisempiä meriä ja erilaisia jääolosuhteita, kuten aaltojen mukana liikkuvia jäälauttoja.”

Odotettavissa myrskyä, valaita ja jäävuoria

Tuhkuri on tehnyt tutkimusta Etelämantereella aikaisemminkin. Hän osaa jo odottaa merimatkan eri vaiheita.

”Monta viikkoa laivalla kuulostaa puuduttavalta, mutta se ei ole lainkaan yksitoikkoista. Meri on aina hieno. Eteläisellä Atlantilla on usein myrskyisää ja siellä voi nähdä valaita. Albatrossit ja jäävuoret kertovat, että olemme lähestymässä Etelämannerta. Lähempänä mannerta ilmestyvät hylkeet ja pingviinit”.

”Toivon, että olosuhteet ovat suotuisat ja pääsen mittaamaan jäälauttojen iskuja ja jään puristusvoimaa laivan kylkiin, sekä jään ominaisuuksia”, hän sanoo.

Voit seurata matkan vaiheita Jukka Tuhkurin blogista Kohti Etelämannerta.

Klikkaa blogiin tästä.