Jade McGlynnin kirja paljastaa venäläisen enemmistön asenteet ja tuen hyökkäyssodalle. McGlynn luennoi Helsingissä 6.9.

”Kirja tulee järkyttämään monia ihmisiä ja ihan syystä. Se kertoo selkeästi, miten ja miksi tavalliset venäläiset tukevat imperialistista sotaa Ukrainassa.” – Keir Giles

Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan ja sen julmuudet ovat kauhistuttaneet maailmaa. Miksi enemmistö venäläisistä kannattaa sotaa? He tuntuvat näkevän täysin erilaisen sodan, jossa he ovat rohkeita altavastaajia ja hyväsydämisiä sankareita. Venäjällä ajatellaan, että Ukraina on maa, jolla ei ole oikeutta olla olemassa.

Tavallisia Venäjän ja Ukrainan kansalaisia, virkamiehiä sekä ulkopolitiikan eliittiä haastattelemalla McGlynn on tutkinut venäläisen maailmankuvan valheita ja puolitotuuksia.

Kirja auttaa lukijaa oivaltamaan venäläisyyden syvintä olemusta. Se kertoo monista venäläisistä, jotka uskovat täysin Kremlin sepitelmiin ja pitävät sotaa Putinin sankaritekona. Heidän silmissään tämä on Venäjän sota – Ukrainaa vastaan, länttä vastaan, pahaa vastaan – eikä paluuta voi olla. Suunnitelmallinen, omaan kansaan kohdistunut informaatiovaikuttaminen on tehnyt tehtävänsä.

Jade McGlynn on kirjoittanut kirjan suomennokseen erillisen johdannon suomalaislukijoille.

”Tämä on Venäjän sota, ei yksin Putinin. Venäjän presidentti voi keskeyttää ’sotilaallisen erikoisoperaation’, mutta vain venäläiset voivat lopettaa sodan. Jos he päättävät tehdä niin, sitten eräänä päivänä Ukrainan voitosta voi tulla myös venäläisten voitto.”

Lontoossa asuva FT Jade McGlynn on Venäjän mediaan ja ulkopolitiikkaan perehtynyt asiantuntija, joka toimii mm. tutkijana King's Collegessa Lontoossa. Hän on kysytty kommentaattori kansainvälisissä medioissa, kuten CNN, BBC, The Times, The Telegraph ja Foreign Policy.

Jade McGlynn: Venäjän sota (Docendo 2023), sidottu, 304 sivua. Alkuteos: Russia´s War, julkaistu englanniksi keväällä 2023. Suomentaja Kyösti Karvonen.

Ennakkohaastatteluvaraukset, Ilmoittautumiset julkistukseen ja mediavedostiedustelut:

tiedotus@docendo.fi

Jade McGlynn luennoi 6.9. klo 12.30–14.00 Ravintola Ostrobotniassa, osoitteessa Museokatu 10. Venäjä-asiantuntijoille ja medialle tarkoitettuun tilaisuuteen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista 4.9. mennessä.

Jade McGlynnin ennakkohaastattelut medialle tapahtuvat 5.9. klo 10.00–16.00 Werner Söderström Osakeyhtiöllä, osoitteessa Lönnrotinkatu 18 A, Helsinki. Haastatteluaikoja on tarjolla rajoitetusti.