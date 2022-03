Jakeluvelvoitetta laskemalla ei tehdä energiamurrosta

Maaseudulla tyhjillään olevat rakennukset halutaan hyötykäyttöön - MTK käynnisti Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen 24.3.2022 09:49:18 EET | Tiedote

Kiinnostus maaseutua kohtaan on kovassa kasvussa, mutta kynnys rakentamiseen tai kiinteistön ostamiseen voi olla suuri. Samanaikaisesti maaseudulla on paljon käyttämättömiä tai vähällä käytöllä olevia kiinteistöjä ja rakennuksia, joiden käyttöä voitaisiin tehostaa. Asumattomien kiinteistöjen määrää on vaikea arvioida, mutta niitä uskotaan olevan Suomessa jopa 100 000-200 000. MTK käynnisti Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön -hankkeen, jonka tehtävänä on jakaa tietoa tyhjillään tai vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä ja rakennuksista maaseudulla.