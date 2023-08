Jalankulku- ja pyöräilyväylä Peurungan ja Kuusan välillä on avattu liikenteelle

Tienkäyttäjien on kuitenkin syytä huomioida, että tievalaistus ei ole vielä käytössä. Tievalaistus on rakennettu myös valmiiksi, mutta se odottaa sähköliittymän kytkentää ja käyttöönottoa. Tämä tapahtuu syyskuun aikana. Lisäksi pieniä viimeistelyjä sekä vesisateiden aiheuttamia syöpymiä korjataan viikon 36 aikana, mutta tällöinkin väylä on pääsääntöisesti liikennöitävissä.

Väylä kokonaisuudessaan valmistui yli kaksi kuukautta suunniteltua nopeammin ja myös kustannuksissa päästiin alle alkuperäisen kustannusarvion.

– ­Väylä rakennettiin täysin suunnitelmien mukaisesti, saavutettu ajan säästö oli urakoitsijan tehokkaan työskentelyn ja työnsuunnittelun ansiota, ja saavutettu kustannussäästö onnistuneen kilpailutuksen ansiota, projektipäällikkö Petri Teerimäki Keski-Suomen ELY-keskuksesta kiittää.

Hankkeen rakennuttajana toimi Keski-Suomen ELY-keskus ja urakoitsijana GRK Suomi Oy. Hanke toteutettiin yhteistyössä Laukaan kunnan kanssa.

Hanke lukuina: