Jalkapallohuuma valtaa Vaasan 16.–29.7.

Jalkapallon alle 19-vuotiaiden EM-lopputurnaus pelataan 16.–29.7.2018 Vaasassa ja Seinäjoella. Otteluiden lisäksi kisojen ajan ohjelmaa tarjoaa monipuolinen tapahtumatori.

Pääsylippuja on myyty vilkkaasti erityisesti Vaasassa pelattavaan avauspäivään 16.7. sekä Seinäjoella 29.7. käytävään finaaliotteluun.

– Muiden päivien otteluihin pääsylippuja on toistaiseksi saatavilla hyvin, mutta oma paikka katsomossa kannattaa varmistaa hankkimalla liput ennakkoon, kertoo turnausjohtaja Jeannette Good.

Lopputurnauksen tv-näkyvyys kasvaa ennakoituakin laajemmaksi ja kaikkiaan 14 ottelua kuvataan.

Vaasassa yhdeksän ottelua

Vaasassa pelataan turnauksen aikana yhdeksän ottelua. Avauspäivänä 16.7. Hietalahden jalkapallostadionilla vastakkain ovat Norja ja Portugali klo 15 sekä Suomi ja Italia klo 20.

Muut ottelut ovat tiistaina 17.7. klo 20.30 (Ranska–Ukraina), torstaina 19.7. klo 20.30(Portugali–Italia), perjantaina 20.7. klo 20.30 (Turkki–Ranska), sunnuntaina 22.7. klo 18.30 (Portugali–Suomi) ja maanantaina 23.7. klo 18.30 (Englanti–Ranska).

– Jokaisena Vaasan ottelupäivänä tapahtumatorilla jaetaan vapaalippuja päivän peleihin 50 ensimmäiselle, kertoo kaupungin markkinointipäällikkö Rita Kuha.

Jatko-ottelut välieriin päässeiden joukkueiden kesken pelataan torstaina 26.7. klo 15 ja 19 Vaasassa. Finaaliottelu on sunnuntaina 29.7. Seinäjoella.

Tapahtumatorilla näytösotteluita ja ohjelmaa

Kauppatorilla sijaitseva tapahtumatori on kaikille avoin ja ilmainen. Jo turnausta edeltävällä viikolla Vepsun junnuliiga valloittaa torin arki-illat ja kisahenkeä herätellään 14.–15.7. mm. harrastejalkapallon ja näytösotteluiden muodossa.

Avauspäivänä 16.7. torilla on paljon tapahtumia, mm. kisamaskotit esittäytyvät, on Big Band-esityksiä, yllätysvieraita ja herkkuruokia. Torilla voi kokeilla myös esterataa, pomppulinnaa ja teqballia. Kisakulkue lähtee Kauppatorilta n. klo 18.40 kohti Suomi-Italia -ottelua.

Tiistaina 17.7. pääsee tutustumaan paikallisten urheiluseurojen tarjontaan. Torstain 19.7. ohjelmaan kuuluu mm. jalkapallokikkailua. Perjantaina 20.7. esittelyssä on soveltavan liikunnan erilaisia muotoja, kuten kävelyjalkapalloa. Lisäksi nähdään soveltavan jalkapallon näytösottelu.

Lauantaina 21.7. toiminta on suunnattu varttuneemmalle väelle ja päivän kruunaa ikämiesten jalkapalloturnaus, jossa etsitään Vaasan parasta ikisjoukkuetta. Sunnuntain 22.7. teemana on perhe. Päivän ohjelmassa on jalkapallorasteja kaikenikäisille, geokätköilyä ja makkaranpaistoa.

Maanantaina 23.7. esittelyssä on isäntäkaupungin kulttuurielämä ja torilla saadaan maistiaisia mm. tanssista, maalauksesta ja etnisestä musisoinnista. Keskiviikon 25.7. ekoteemapäivä kytkeytyy kisojen ympäristöohjelmaan, jossa yhdistyvät urheilu, ympäristötietoisuus ja kestävä kehitys. Päivän aikana kuullaan alueen luontoliikunta- ja retkeilymahdollisuuksista.

Vaasan torilla toiminta jatkuu myös viimeisen kisaviikonlopun, 27.-29.7. ajan. Luvassa on ainakin näytösotteluita ja seikkailurata.



Otteluohjelma:https://www.u19euro.fi/otteluohjelma

Tapahtumatorin ohjelma: www.u19euro.fi/fan-zone/tapahtumatorit

Lipunmyynti: www.ticketmaster.fi/u19eurofi