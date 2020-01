”Jalkapalloprofessorin” haku Jyväskylän yliopistoon on nyt avattu

Suomen Palloliiton ja Jyväskylän yliopiston yhteistyössä työstämä työelämäprofessorin tehtävä on nyt avattu hakuun.

Työelämäprofessorin alana on jalkapallon tutkimus ja kehitys ja tehtävä perustuu Palloliiton ja Jyväskylän yliopiston väliseen yhteistyösopimukseen.

Työelämäprofessorin tehtävänä on johtaa Palloliiton tutkimustyötä sekä rakentaa jalkapallon ja futsalin kehitystyötä palveleva tutkimusohjelma ja -verkosto sekä seurata kansallista ja kansainvälistä monitieteistä jalkapallotutkimusta. Tehtäviin sisältyvät myös Palloliiton urheilutoiminnan tutkimus- ja kehittämistoimintojen koordinointi yhdessä liiton tutkimus- ja kehityspäällikön kanssa sekä koulutus- ja valmennustoiminnan kehittäminen.

Tehtävä sijoittuu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan

- Jyväskylän yliopistossa on ainutlaatuista maailmanluokan liikunta- ja urheiluosaamista. Yhdessä Palloliiton kanssa perustettava työelämäprofessuuri on kansainvälisestikin uraauurtava avaus, jonka avulla vahva tieteellinen osaaminen saa suoraa vaikuttavuutta ja edistää sekä huippujalkapalloa että nuorten ja lasten hyvinvointia upean harrastuksen parissa, sanoo Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Pitkään valmisteltu yhteistyö ottaakin nyt suuren, konkreettisen harppauksen eteenpäin.

- Hienoa että olemme päässeet tähän vaiheeseen saakka. Tehtävän täyttäminen ja sen jälkeen työhön tarttuminen luo suomalaiselle jalkapallolle ja sen kehitykselle aivan uuden tason. Uskon vahvasti, että tämä toimintamalli tukee hienolla tavalla niin lajia kuin yliopistoakin, Palloliiton urheilutoimenjohtaja Hannu Tihinen toteaa.

Tehtävä on viisivuotinen ja sen on määrä alkaa 1.5.2020. Hakuaikaa työelämäprofessorin tehtävään on 21.2.2020 saakka. Tarkemmat tiedot tehtävästä ja sen edellytyksistä hakuilmoituksessa:

suomeksi >> https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=00008370&lang=fi

englanniksi >> https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=12&id=00008370&lang=fi

Lisää Palloliiton ja Jyväskylän yliopiston yhteistyöstä yliopiston verkkosivuilta.