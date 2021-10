Jälkiä kerätyistä muistoista – Anna Niskasen näyttely Vaasan Taidehallissa 9.10.–28.11.2021

Helsinkiläinen kuvataiteilija Anna Niskanen tekee valokuvaan pohjautuvia grafiikan vedoksia ja veistoksia. Niskasen työskentelyssä on myös digitaalisia työvaiheita, mutta lopputulokset nojaavat valokuvauksen perinteisiin analogisiin tekotapoihin.

Näyttelyn nimi A Dune is a Wave viittaa aistikokemuksiin taiteilijan varhaislapsuudessa.

–Kun olin nelivuotias näin ensimmäistä kertaa hiekkadyynejä perheeni lomamatkalla Tanskan länsirannikolla. Isäni selitti minulle, kuinka ne olivat syntyneet, mutta en muista mitä hän sanoi. Siitä huolimatta nähdessäni dyynin, ajattelen sitä hetkeä rannalla ja uskon syvästi ymmärtäväni mitä katson, kuvailee Niskanen.

Aalto-yliopistosta valokuvataiteen maisteriksi vuonna 2017 valmistunut Anna Niskanen käyttää grafiikassaan vanhaa valokuvan vedostusmenetelmää syanotopiaa, jossa valoherkkä emulsio levitetään halutulle pinnalle, valotetaan auringonvalossa ja pestään vedellä.

–Auringonvalo polttaa paperille sinisiä jälkiä muistoista, joita olen kerännyt kulkiessani. Ne ovat valokuvia ja ekofakteja, pyrkimyksiä tarrautua hetkeen ja paikkaan, kertoo Niskanen.

Taiteilija jatkaa toteamalla, että toistamalla lapsuutensa tapoja etsiä muotoja ja kuluttaa aikaa, hän tuntee jälleen saman löytämisen onnen. Lapsena hän keräsi neliapiloita mummolan terassipöydän alta. Neliapilat ovatkin pääosassa vastavalmistuneessa teoksessa Good Luck, Good Luck (2021), joka nähdään muiden teosten ohella Vaasan taidehallin näyttelyssä 9.10.–28.11.2021.

Viime vuosina Anna Niskanen on esittäytynyt näyttelyillään Suomessa ja ulkomailla, kuten Kiinan Lianzhou Foto Festivalilla ja Mäntän Kuvataideviikoilla 2019. Yksityisnäyttelyitä hän on pitänyt Porvoon Taidehallissa, Galleria Huudossa ja Íslensk Grafík –galleriassa. Tänä vuonna hän on ollut mukana ryhmänäyttelyssä Wäinö Aaltosen Museossa ja Kenen Luonto? -hankkeessa.



Hänen teoksiaan on Valtion taideteostoimikunnan kokoelmassa sijoitettuna uuteen Ulkoministeriön Merikasarmiin. Lisäksi hän on Punavuoressa sijaitsevan Kosminen-taidetilan perustajajäsen.

Osa näyttelyn teoksista on valmistettu residensseissä Reykjavíkin SÍM:issä ja Kööpenhaminan FIDA:ssa. Näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto, FIDA-ohjelma, Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti ja Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/khy9rxDhTzSeWW2k/fo