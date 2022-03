Jamie xx ja JARV IS... esiintyvät Flow Festivalilla

Flow Festival julkistaa uusia esiintyjiä elokuiseen ohjelmaansa. Lontoolainen tuottaja ja biittinikkari Jamie xx liittyy festivaalin kansainvälisten artistien nimekkääseen joukkoon. The xx-yhtyeestä tunnettu ja yhtenä elektronisen musiikin arvostetuimpina tekijöinä pidetty artisti oli vahvasti mukana muokkaamassa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopun soundia yhtyeensä kanssa. Halutun tuottajan omalla uralla tahti näyttää jälleen kiihtyvän tänä vuonna. Flow’ssa nähdään myös Pulp-yhtyeestä tutun brittipoplegenda Jarvis Cockerin luotsaama JARV IS… -yhtye, joka julkaisi debyyttialbuminsa Beyond The Pale vuonna 2020.

Flow’n mittavaan ohjelmistoon liittyy lisäksi yksi gangstarapin ja vaihtoehtohiphopin arvostetuimmista artisteista Freddie Gibbs, jonka musiikki kumpuaa aitoudesta ja rehellisyydestä, jossa taiteellisuus ja asenne ovat aina tärkeämpiä kuin kaupallisuus. Lavan Flow Festivalilla valloittaa myös uuden albuminsa maaliskuussa julkaiseva uusiseelantilainen laulaja-lauluntekijä Aldous Harding, joka on noussut yhdeksi tämän vuosituhannen merkittävimmistä folk-artisteista. Elokuiseen iltaan livesettinsä tuo lisäksi pariisilaisen Chez Moune -klubin residenteistä muodostuva Acid Arab, joka yhdistää Pohjois-Afrikan ja Kaukoidän musiikkiperinteitä acidin ja teknon soundeihin.

Uusia kotimaisia vahvistuksia Flow Festivalin ohjelmistossa edustavat sielukkaan laulaja-lauluntekijän Antti Aution erikoiskokoonpano Antti Autio + Jouset kesän ainoalla keikallaan, sekä vuoden 2021 debyyttialbumillaan vakuuttanut, elektronista poppia, diskoa ja housea musiikissaan taidokkaasti yhdistelevä Malla. Lisäksi Flow’ssa nähdään suomalaisen afrotrapin sanansaattaja Ege Zulu sekä modernia R&B:tä, elektronista poppia ja sinisilmäsoulia pehmeästi yhdistelevä Louie Blue.

Flow Festivalin elämys rakentuu kansainvälisen ja kotimaisen musiikin lisäksi monipuolisesta taiteesta, huippulaatuisesta ravintolatarjonnasta sekä lumoavasta festivaalialueesta. Festivaalilla nähdään yhteensä noin 150 esiintyjää. Vuoden 2022 Flow Festivalille aiemmin julkistettuja artisteja ovat muiden muassa Gorillaz, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Michael Kiwanuka sekä Princess Nokia. Flow Festivalin kaikki lipputyypit ovat myynnissä Ticketmasterissa ja Tiketissä.

Flow Festival 2022 pääyhteistyökumppani on Lapin Kulta Pure, muita vahvistuneita kumppaneita ovat Lanson, Free.fi, Vaasan ja Helsingin kaupunki sekä mediakumppaneita Clear Channel, Helsingin Sanomat, Radio Helsinki ja Resident Advisor.

Vuoden 2022 Flow Festivalin ohjelma löytyy festivaalin sivustolta: https://www.flowfestival.com/artists/

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800

Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616

3 päivän lippu: 205 €

2 päivän lippu: 185 €

1 päivän lippu: 115 €

3 päivän Gold Area -lippu: 295 €

1 päivän Gold Area -lippu: 185€

Hinta voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

