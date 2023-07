Jan-Christer Wahlbeckin huikeassa kaksikielisessä teoksessa yhdistyy jopa kolme runokokoelmaa

Jan-Christer Wahlbeckin Kaikesta, ei mistään ja jostakin on trilogia, joka sisältää kolme itsenäistä runokokoelmaa, tämän nimikokoelman lisäksi kokoelmat Epätodennäköisiä kuvitelmia ja Kuolemaan saakka kestävä aito kaipaus.



”Runoissa Wahlbeck pohtii luonteenomaisella tavallaan ihmisen suhdetta elämäänsä, toisiin ihmisiin, luontoon, maailmaan. Pikkuasioilta vaikuttavat tapahtumat ja kokemukset paljastavat arkielämän kätkettyjä merkityksiä, kun niitä pysähtyy ajattelemaan ja aistimaan. Rutiininomaiset päätökset saattavatkin johtaa eettisiin ongelmiin. Kaikki, tai mikään, ei ole vain sitä, miltä näyttää. Wahlbeckin runot eivät kuitenkaan saarnaa eivätkä julista, ne kysyvät ja saavat lukijan miettimään mistä oikeastaan on kysymys.” (Kai Nieminen)

Kuka katoaa



jos minä katoan?



Mikä loppuu



jos elämä loppuu?



Miksi on kuolema



eikä vain syntymä?



Jan-Christer Wahlbeck on Vaasassa syntynyt porvoolainen psykologi, psykoterapeutti, perhe- ja pariterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Tämä on hänen 13. kaunokirjallinen teoksensa. Kaksi edellistäkin kaksikielistä kirjaa julkaisi Basam Books. Ne ovat Ihmiskunnan tulevaisuus - Mänsklighetens framtid (2017) ja Den gåtfulle mannen från ingenstans - Salaperäinen mies ei-mistään (2021).



Kai Nieminen on Helsingissä syntynyt pernajalainen runoilija ja suomentaja, joka on julkaissut parikymmentä runoteosta ja yli 40 suomennosta eri kielistä.