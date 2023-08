Jan Sundell neuvoo, kuinka kääntää kohon kelloa taaksepäin

Jan Sundell on tavannut lääkärintyössään ikäisekseen poikkeuksellisen terveitä, mutta toisaalta myös ennenaikaisesti vanhentuneita ihmisiä. Hän on tutkinut, mitkä tekijät ilmiöön vaikuttavat.

Ihminen pystyy vaikuttamaan elinikäänsä elintapojen avulla jopa 70–90 prosenttia. Somesuosioon noussut, Dr. Bodyna tunnettu Sundell kertoo, miksi vanhenemme ja käsittelee niitä mekanismeja ja keinoja, joilla jokainen voi itse hidastaa ikääntymisprosessia.

Kirja tarjoaa tärkeitä, käytännön neuvoja niin liikuntaan, ravintoon, painonhallintaan ja hormonitoimintaan kuin unen laatuun sekä mielen hyvinvointiin. Kirjassa on myös inspiroivia ja opettavaisia elämäntarinoita erilaisilta nuorekkailta ihmisiltä.

Jan Sundell on sisätautiylilääkäri, dosentti, tietokirjailija ja SM-tason kehonrakentaja, joka tunnetaan nimellä DrBody. Hän on hoitanut jo neljännesvuosisadan kymmeniätuhansia potilaitaan hyvin kokonaisvaltaisesti. Hän on myös aktiivinen sosiaalisessa mediassa 20 000 seuraajalleen.

Jan Sundell: Hidasta vanhenemista – Kuinka käännät kehosi kelloa taaksepäin (Docendo 2023), sidottu, 256 sivua + kuvaliite. Julkaisupäivä 1.9.2023.

