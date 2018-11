Janakkala, Joensuu ja Vantaa jatkoon Klash-kuntakilpailussa: Jaossa jopa miljoonan euron tuki

Janakkala, Joensuu ja Vantaa on valittu jatkoon kuntien toimintaa kehittävässä Klash-kilpailussa. Janakkala isännöi liikenteeseen liittyvää kehitystyötä, Joensuun haaste pureutuu kuntalaisten osallistumiseen ja Vantaan johdolla etsitään ratkaisuja ammatillisen koulutuksen keskeyttämiseen.

Klash on kunta-alan uusi haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa valittujen ratkaisujen jatkokehittämiseen ja käyttöönottoon on varattu jopa miljoonan euron tuki.

– Jatkoon valitut kunnat esittelivät ongelmia, jotka on tunnistettu kuntakentällä laajalti, mutta joihin on kilpailun puitteissa mahdollista myös löytää ratkaisu. Tavoitteena on, että ratkaisut hyödyttävät koko kuntakenttää, Klash-¬kuntakisan projektipäällikkö Maritta Mäkelä toteaa.

Klashiin tuli määräaikaan mennessä 77 hakemusta yhteensä 65 kunnasta.

– Kuntien kuvaamissa ongelmissa korostuivat ympäristö- ja ilmastokysymykset, joukkoliikenneratkaisut, syrjäytymisen mukanaan tuomat ongelmat sekä tyhjien kiinteistötilojen uudet käyttötarkoitukset.

Kaikki hakijat saavat asiantuntijaraadin palautteen ja muita etenemisen ja yhteistyön ehdotuksia, vaikka itse kilpailun jatkojalostukseen kutsutaan kolme isäntäkuntaa.

Teemoina liikenne, osallistuminen ja koulutus

Janakkala hakee kilpailun kautta palvelumallia, joka yhdistäisi kunnan, yritysten ja asukkaiden liikenteen tarjontaa ja käyttöä. Haasteiksi on tunnistettu mm. julkisen liikenteen saatavuuden ja kannattavuuden turvaaminen sekä taloudelliset ja ympäristöystävälliset yhteistyömallit.

Joensuun kaupunki hakee kilpailun kautta toimintatapaa ja välineitä asuinympäristön ja elämisen laadun kehittämiseen. Haetulta ratkaisulta toivotaan välineitä yhteisöllisyyden lisäämiseksi sekä hyvinvoinnin ja elinvoiman parantamiseksi.

Vantaa etsii mahdollisuuksia tukea toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevia opiskelijoita niin, että opintojen keskeyttäminen saadaan vähenemään.

Ratkaisijoiden haku käynnistyy tammikuussa 2019

Nyt valitut ongelmat muotoillaan haasteiksi, ja 15.1.2019 kilpailu avataan erilaisille tiimeille ja työryhmille, kuten pk-yrityksille, start up-yrityksille, yhdistyksille ja opiskelijoille. Tämän vaiheen päätteeksi valitaan jatkoon kuusi kilpailijaa ratkaisuehdotuksineen.

Jatkoon päässeille ratkaisijoille Klash-yhteistyökumppanit tarjoavat mentorointia ideoiden jalostamisen tueksi. Voittajat julkistetaan joulukuussa 2019.

Voittaneiden ratkaisujen jatkokehittämiseen ja käyttöönottoon on varattu jopa miljoonan euron tuki. Voittaneiden ratkaisujen jatkokehittämistä ja käyttöönottoa rahoittavat Kuntaliitto, Suomen Kuntasäätiö, Kuntarahoitus, Keva, FCG, KL-Kuntahankinnat ja KL-Kustannus.

Klashin etenemistä voi seurata Twitterissä @kunta_klash ja #kuntaklash sekä verkkosivuilla www.klash.fi



Lisätietoja:

Maritta Mäkelä, Klash-projektipäällikkö, markkinointijohtaja, p. 040 765 8016



Janakkala: Ismo Holstila, elinvoimapäällikkö, p. 050 591 5865

Joensuu: Sami Ruotsalainen, kehittämispäällikkö, p. 050 339 4340

Vantaa: Marja Viljamaa, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja, p. 050 312 1694