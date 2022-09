Jane Goodall on tunnettu luonnontutkija ja ympäristöaktivisti, jonka simpansseja käsittelevät dokumentit ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja – nyt hän kertoo, kuinka säilytämme toivon uhatussa maailmassa

”Yksi koko maailman vaikuttavimmista ja tärkeimmistä suunnannäyttäjistä. Hänen viestinsä kuuluu: Meidän on suojeltava jokaisen elollisen olennon oikeuksia, tarjottava toivoa tuleville sukupolville ja vastustettava kaikkien aikojen suurinta uhkaa – ilmastonmuutosta.” – Leonardo Di Caprio



Ajankohtaisessa teoksessaan maailman tunnetuin elossa oleva luonnontutkija Jane Goodall ja kansainvälisesti menestynyt kirjailija Douglas Abrams pohdiskelevat ihmisluonnon kaivattua ja heikoimmin ymmärrettyä osaa – toivoa.



Kirja toivosta on myös kuvaus erityislaatuisen naisen tunteista ja ajatuksista – naisen, joka on mullistanut tapamme tarkastella maailmaa, ja joka on omistanut elämänsä taistelulle tulevaisuutemme puolesta.

Jane Goodall & Douglas Abrams: Kirja toivosta – Selviytymisopas uhatulle planeetalle (Docendo 2022), sidottu, 294 sivua.

