Jani Halmeen uudessa ohjelmassa sukelletaan suomalaisten kuntien ytimeen

Mailla ja Halmeilla -kuntakatsauksessa etsitään kuntien omintakeisia ominaispiirteitä, pieniä ja suuria uutisia sekä tietysti myös kaupungin parasta kapakkaa.

Luova johtaja, mediapersoona ja kolumnisti Jani Halme aloittaa Yle Puheella uuden ohjelman Mailla ja Halmeilla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle alati muuttuvaan Suomeen, kunta kerrallaan ja ”kaavoituksiin kangistumatta”.



Paikallislehtien parissa tehdystä Kotimaan katsauksesta Suurella Journalistipalkinnolla palkittu Halme haluaa selvittää, mitä kansallisesti kiinnostavaa Suomessa on parhaillaan käynnissä.

”Ohjelmassa katsotaan mitä Aleksis Kiven kuuluisa ajatus ’Täällä ei auta valitus ja murhe, vaan työ ja toimi’ tarkoittaa tänään. Vai tarkoittaako mitään”, Jani Halme kommentoi.



”Sarja keskittyy seutuihin, joissa juuri nyt sattuu paljon ja tapahtuu vielä enemmän. Esimerkiksi nostetaan esiin sellukattiloiden rinnalle pieniä suomalaisia toimijoita, jotka pärjäävät juuri paikallisen omaperäisyytensä johdosta, ei siitä huolimatta. Lisäksi haluan aina tietää, mikä on juuri nyt pitäjän paras kapakka."



Kahdeksan viikon aikana vieraillaan Savonlinnassa, Lahdessa, Kajaanissa, Äänekoskella, Oulussa, Kurikassa, Salossa ja Torniossa. Esimerkiksi Lahdessa vieraana on kaupunginjohtaja Pekka Timonen ja Kajaanissa päätoimittaja Markus Pirttijoki.



Suurelle yleisölle Halme on tullut tutuksi muun muassa Uutisvuoto-ohjelman kapteenina. Viime keväänä Halme juonsi Tomi Saarisen kanssa Yle Puheella ohjelmaa Halme & Saarinen – Diginen iltapäivä.



Ensimmäinen jakso on jo kuunneltavissa Yle Areenassa. Jaksossa vieraillaan oopperakaupunki Savonlinnassa, jossa toivutaan yliopiston menetyksestä ja haaveillaan Euroopan Kulttuuripääkaupungin tittelistä. Jakson vieraana on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Hanna Kosonen.



Mailla ja Halmeilla, Yle Puheella torstaisin klo 12.30.