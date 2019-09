Janne Elo nimitetty Oy Tuokko Ltd:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Oy Tuokko Ltd:n hallitus on nimittänyt KHT Janne Elon (43) yhtiön toimitusjohtajaksi 1.9.2019 alkaen. Yhtiön siirtyvä toimitusjohtaja KHT Timo Tuokko jatkaa hallituksessa ja keskittyy 1.9.2019 lähtien strategiseen suunnitteluun, asiakassuhteiden hoitoon ja markkinoitiin sekä tarkastusryhmän johtoon.

Janne Elolla on pitkä kokemus sekä asiakaslähtöisestä tilintarkastuksesta että esimies- ja johtamistehtävistä. Tuokolla Janne Elo on työskennellyt vuodesta 2003 lähtien ja viimeiset lähes 10 vuotta yhtiön tilintarkastusryhmän johtajana ja hallituksen jäsenenä.

Janne Elo on tulos- ja ratkaisukeskeinen johtaja, jolla on kokemusta palveluliiketoiminnan kannattavasta johtamisesta. Hänen kokemus ja osaaminen tukevat hyvin Tuokon strategiaa, joka tähtää kannattavaan kasvuun. Tuokolle hän tuo toimitusjohtajana erityisesti pitkäjänteistä liiketoiminnan kehittämistä, organisoitua toimintatapaa sekä asiakaspalveluun sitoutuneita toimintaperiaatteita.

Janne Elo on erikoistunut Tuokon finanssisektorin asiakkaisiin. Hänellä on erityisosaamista mm. perheyhtiöiden, valtionyhtiöiden sekä säätiöiden ja yhdistysten tilintarkastuksesta sekä yhteisöjen ja omistajien verokysymyksistä. Jannella on lisäksi kokemusta yhtiöoikeudesta, hallinnon tarkastuksesta, riskienhallinnasta, toimintoprosessien arvioinnista, yritysjärjestelyistä, konsernitilinpäätöksistä sekä it-avusteisesta tarkastuksesta.

"Minulle Tuokko on kuin toinen perhe. Se on hieno kotimainen yhtiö, jonka juuret ja tarina kumpuavat vahvasti lähes 50 vuoden toimintahistoriasta. Allekirjoitan yhtiön arvot täysin ja pidän asiakkaidemme asiantuntevaa, energistä ja aikataulut pitävää palvelua tärkeimpänä kilpailuvalttinamme. Meillä on loistava henkilökunta, jonka varaan nykyisiä ja uusia palveluita voidaan kehittää. Yrityksen toimiessa kansainvälisillä markkinoilla tai harkitessa toiminnan laajentamista Suomen ulkopuolelle, voi Tuokko Praxityn jäsenyrityksenä tarjota kattavaa globaalin talouden ja verotuksen konsultointia. Meillä on kaikki avaimet tulevallekin menestykselle: upea henkilöstö ja laaja ammattitaito sekä organisaatio, joka toimii joustavasti", sanoo Janne Elo.