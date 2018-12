Janne Laine nimitetty Aalto-yliopiston innovaatioista vastaavaksi vararehtoriksi

Uuden vararehtorin viisivuotinen kausi alkaa 1.1.2019.

Aalto-yliopiston hallitus on nimittänyt professori Janne Laineen innovaatioista vastaavaksi vararehtoriksi 1.1.2019 alkaen viisivuotiskaudeksi. Tehtävä on uusi.

Tekniikan tohtori Janne Laineella (s. 1968) on vahva ja monipuolinen kokemus eri tehtävistä Aalto-yliopistossa ja Teknillisessä korkeakoulussa. Hän on toiminut Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa dekaanina vuodesta 2014 ja sitä ennen puunjalostustekniikan laitoksen johtajana ja varajohtajana sekä puunjalostuskemian professorina. Hän on työskennellyt myös useita vuosia alan tutkimuslaitoksessa Ruotsissa.

Janne Laineella on lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä luottamustoimia, esimerkiksi NORDTEKin, Tekniikan Edistämissäätiö TESin sekä CLIC Innovation Ltd:n hallitusjäsenyydet. Hän on tukenut Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (European Institute of Innovation & Technology, EIT) eri ohjelmien käynnistämistä Aallossa, rakentanut Kemian tekniikan korkeakoulun yrittäjyyskoulutusta ja poikkitieteellisiä ohjelmia Aalto-yliopistossa (Materials Platform) ja vastannut esimerkiksi Ioncell- ja AaltoCellTM-teknologioiden kaupallistamisesta. Hänen johtamistaan tutkimushankkeista on syntynyt kymmeniä patentteja ja useita startup-yrityksiä.

Janne Laine väitteli tekniikan tohtoriksi puunjalostuksen kemiasta Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1996, ja hänen tutkimustyönsä on keskittynyt pääasiassa luonnonmateriaalien, erityisesti nanoselluloosan muokkaamisen ja soveltamiseen eri alueille.

”Aalto-yliopistolle on annettu kansallinen erityistehtävä vahvistaa Suomen innovaatiokykyä, ja innovaatioista vastaavan vararehtorin nimitys on merkittävä panostus tähän tehtävään. Hakijoita oli yli 70, mikä osoittaa, että Aalto-yliopisto ja sen ympärille kehittyvä innovaatioekosysteemi on erittäin kiinnostava toimintaympäristö”, sanoo rehtori Ilkka Niemelä.

”Tehtävään valitulla Janne Laineella on erinomaiset edellytykset kehittää innovaatiotoimintaamme edelleen – hänellä on kokemusta tutkimusperäisen innovaatiotoiminnan johtamisesta ja yrityskumppanuuksien rakentamisesta, selkeä visio innovaatiotoiminnan kehittämisestä, laajat verkostot, hyvä liiketoimintaosaaminen, vahvat akateemiset meriitit ja korkea motivaatio. Hän on kokenut ja ratkaisukeskeinen akateeminen johtaja, joka osaa motivoida yhteisöä työskentelemään kohti yhteistä päämäärää”, Niemelä jatkaa.

”Vararehtorina haluan selkeyttää Aallon innovaatiotoimintaa ja ottaa käyttöön malleja, joilla tutkimuksesta tuotetaan yhä tehokkaammin innovaatioita ja viedään niistä myös aiempaa merkittävämpi osa esikaupallistamisvaiheeseen. Haluan myös tuoda suuria yrityksiä yhä tiiviimmin yhteen startup-yritysten kanssa ja luoda tutkija- ja opiskelijavetoiselle startup-toiminnalle edellytyksiä rohkeaan ja dynaamiseen toimintaan. Aion myös rakentaa entistä aktiivisemman kansallisen ja kansainvälisen verkoston”, kertoo vararehtoriksi nimitetty Janne Laine.

”Tähän Aalto-yliopistolla on nyt hyvät mahdollisuudet. Kampuksesta on kehittynyt otollinen innovaatioalusta, Otaniemessä ja sen ympärillä on paljon yrityksiä, A Grid on aloittanut toimintansa, tutkimustoimintamme on vahvaa ja monialaista, yhteytemme tutkimuslaitoksiin ja yrityksiin ovat tiiviit, yrittäjyysopetuksemme on raudankovaa ja opiskelijoidemme ennakkoluulottomalle yrittäjyystoiminnalle ei näy olevan ylärajaa,” Janne Laine toteaa.

Janne Laine raportoi provosti Kristiina Mäkelälle.