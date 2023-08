Jännitystä syksyn pimeneviin iltoihin Otavan käännetyistä dekkareista

Adian McKinty: Saari

Heather Baxter on tuore vaimo ja äitipuoli. Baxterin uusperhe matkustaa Australiaan toivoen yhteisen matkan lähentävän heitä. Loma alkaa huonosti, eivätkä aikaeron väsyttämät lapset voi sietää Heatheria. Viimeisenä oljenkortena perhe puhuu itsensä lautalle, joka vie heidät ulkopuolisilta suljetulle saarelle. Seikkailu muuttuu kuitenkin hetkessä painajaiseksi. Saarta hallitsee viidakon keskellä elävä ryhmä vihamielisiä paikallisia. Heather huomaa pian, että vain hän voi pelastaa lapset ja itsensä. Onko Heather valmis tappamaan lasten vuoksi?

Ilmestyy 7.9.

Cara Hunter: Koko totuus

Viehättävä nuori opiskelija ja vanhempi professori. Tuttu tarina. Vai onko sittenkään? Brittijännityksen kuumin nimi vakuuttaa jälleen. Kun opiskelija syyttää Oxfordin yliopiston professoria seksuaalisesta häirinnästä, tapaus kuulostaa komisario Adam Fawleyn tiimistä selvältä. Mutta saalistajaksi syytetty on nainen, arvostettu tekoälyasiantuntija, ja uhrina laitoksen tähti, lähes parimetrinen rugbynpelaaja. Tilanteessa on sana sanaa vastaan, joten jompikumpi valehtelee. Juuri kun Adam Fawleyn yksityiselämässä alkaa valo voittaa, kauan sitten selvitetty tapaus palaa piinaamaan Adamia ja tämän vaimoa. Onko joku virittänyt ansan raivatakseen Fawleyn tieltään?

Ilmestyy 14.9.

Jørn Lier Horst: Yksi ja ainoa

Kuuma heinäkuu Larvikissa, Norjassa. Menestynyt nuori käsipalloilija Kajsa Berg on matkalla harjoituksiinsa mutta katoaa jäljettömiin. Pian katoamisen jälkeen roihahtaa metsäpalo. Sammutustöiden yhteydessä palomiehet löytävät puuhun sidotun miehen ruumiin, jonka vierellä on kuollut kissa. Kissalta puuttuvat etutassut. Kajsa Bergiä ei löydy, mutta monella hänet tuntevalla on jotakin salattavaa. William Wisting joutuu keskelle rikosten ketjua, joka paljastaa ihmisluonnon synkimmät syöverit ja valtapelin raaimmat muodot – ja on syöstä myös hänet pimeyteen.

Ilmestyy 28.9.

Malin Stehn: Onnea vaan

Emilyn häissä kaiken pitäisi olla täydellistä: kaunis elokuinen päivä loisteliaassa linnassa, läheisiä ystäviä ja rakas sulhanen, joka palvoo häntä. Ainoat huolenaiheet ovat Emilyn äiti ja isoveli, jotka kantavat kaunaa kahdeksan vuoden takaisista tapahtumista. Häät alkavat lumoavasti, mutta hiljalleen tunnelma juhlijoiden kesken kiristyy. Mennyt nousee pintaan, vanhat haavat raadellaan auki. Keskiyöllä linnahotellin pimeän puiston laidalta löytyy ruumis. Miksi yksi juhlissa olleista on kuollut, mitä on tapahtunut?

Ilmestyy 28.9.

Jessica Fellowes: Mitfordin salaisuus

On vuosi 1941, ja sota on saattanut Mitfordin sisarukset erilleen. Kootakseen klaanin yhteen Deborah kutsuu kaikki Chatsworthiin jouluksi. Mukana on myös lumoava joukko silmäätekeviä vieraita sekä perheen vanha ystävä, yksityisetsivä Louisa Cannon. Piristääkseen tunnelmaa Deborah suostuu emännöimään meedion istunnon. Leikki muuttuu synkäksi, kun meedio paljastaa, että kartanossa on murhattu piika ja että hän voi todistaa sen. Louisa on valmis selvittämään tapauksen, mutta pian käy ilmi, että kaikilla talossa on salaisuutensa, eikä kukaan katso hyvällä niiden penkojaa.



Vanhan ajan glamouria ja jännitystä säkenöivän sarjan huipennuksessa salaisuudet paljastuvat.

Ilmestyy 28.9.

