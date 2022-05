Jaostojen ja valiokuntien tehtäviä sekä professiojohtamista esitetään tarkennettaviksi hallintosääntöön

Hyvinvointialueen hallintosääntöön on nyt valmisteltu ammattikuntakohtaisen johtamisen johtavat viranhaltijat ja heidän tehtävänsä. Vastaava lääkäri, sosiaalihuollon johtava viranhaltija ja hoitotyön johtava viranhaltija hoitavat hallintosäännössä määriteltyjä ammatillisia johtamistehtäviä sosiaali- ja terveysjohtajan alaisuudessa.

Lisäksi hallintosääntöön on lisätty omaisuuden luovuttamista ja hankintaa koskevat määräykset, aluehallituksen jaostojen tehtävät ja päätösvalta sekä aluevaltuuston valiokuntien tehtävät. Myös vaikuttamistoimielinten tehtäviä on tarkennettu.

Aluehallitus esittää nykyiseen hallintosääntöön täydennyksiä ja muutoksia muihinkin kohtiin, kuten tarkastuslautakunnan rooliin ja palkkiosääntöön. Aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajien vuosipalkkioita esitetään korotettaviksi palkkiotoimikunnan esityksen pohjalta. Puheenjohtajien palkkioiden korotuksen taustalla on ennakoitua suurempi ajankäyttötarve tehtävien hoitamiseen. Osassa hyvinvointialueita on päätoimisesti työskenteleviä puheenjohtajia.

Työterveyshuolto Tullinkulman työterveydestä

Aluehallitus päätti tiistaina, että hyvinvointialueen henkilöstön työterveyshuoltopalvelut hankitaan 1.1.2023 lähtien toistaiseksi Tullinkulman Työterveys Oy:ltä (Pirte). Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistamat Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeet siirtyvät 1.1.2023 Pirkanmaan hyvinvointialueelle, jolloin yhtiö saa hyvinvointialueella sidosyksikköaseman. Tästä syystä hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa.

Tullinkulman työterveydellä on Pirten nimellä toimipisteitä Kangasalla, Nokialla, Orivedellä, Sastamalassa, Tampereella sekä Valkeakoskella. Toimipisteiden lisäksi yrityksellä on alihankintasopimuksia. Se voi hankkia palvelut myös niille alueille, joille se ei itse pysty tuottamaan työterveyspalvelua. Työterveyshuollon järjestämisen periaatteista ja sisällöstä sovitaan myöhemmin järjestämissopimuksessa ja toimintasuunnitelmissa.

Esitys Kuosmasen, Sandin ja Erolan valinnasta 6.6. aluevaltuustoon

Aluehallitus esittää 6. kesäkuuta kokoontuvalle aluevaltuustolle Taru Kuosmasen valintaa sosiaali- ja terveysjohtajaksi, Juhani Sandin valintaa konsernipalvelujohtajaksi ja Pekka Erolan valintaa tukipalvelujohtajaksi. Kuosmanen toimii tällä hetkellä Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajana, Sand puolestaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Taysin johtajaylilääkärinä. Erola johtaa tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tukipalvelujen tuotannosta vastaavaa palvelukeskusta.

Virat ovat olleet sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 25.4.-9.5.2022. Hakijoista on tehty ansiovertailu ja heitä on haastateltu. Ansiovertailu sisältää virkaan ilmoittautuneet, ja lisäksi valinnassa on huomioitu muut liikkeenluovutuksen piirissä olevat kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt.

Virkojen perustamisvuorossa toimi- ja vastuualuejohtajia

Hyvinvointialueella on edetty virkojen perustamisessa toimialuetasolle. Aluehallitus perusti tiistaina sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelulinjojen toimialuejohtajien virat sekä tukipalveluiden tehtäväalueen toimi- ja vastuualuejohtajien virat. Aluehallitus päätti yksimielisesti, että yliopistosairaalan toimialuejohtajilta edellytetään jatkossakin terveydenhuoltoalan tohtorintutkintoa ja soveltuvan erikoisalan dosentuuria. Muissa tehtävissä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja toimialan tuntemusta sekä riittävää johtamiskokemusta.

Niihin virkoihin, joiden haltijat eivät siirry suoraan, voi hakea ilmoittautumismenettelyllä liikkeen luovutuksen piirissä oleva vastaavissa johtotason tehtävissä työskentelevä henkilöstö sekä hyvinvointialueen valmistelussa määräaikaisissa palvelussuhteissa työskentelevä valmisteluhenkilöstö.

Syksyn kokousajat

Aluehallitus kokoontuu syksyllä 2022 seuraavina aikoina:

29.8.2022 klo 8.30

12.9.2022 klo 8.30

26.9.2022 klo 8.30

10.10.2022 klo 8.30

24.10.2022 klo 8.30

7.11.2022 klo 8.30

21.11.2022 klo 8.30

12.12.2022 klo 8.30

19.12.2022 klo 8.30 (varapäivä)

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuuston kokoukset syksyllä 2022 olisivat seuraavina aikoina:



16.8.2022 klo 17

5.9.2022 klo 17

3.10.2022 klo 17

7.11.2022 klo 17

5.12. 2022 klo 17