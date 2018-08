Japanin kieli sai uuden sanan suomalaisesta neuvolasta

Suomi tuli tunnetuksi Japanissa Muumeista, nyt maassa halutaan neuvolatietoa. Suomalainen sana neuvola kääntyi japanilaisten suussa neuboraksi ja termin tuntee jo lähes puolet väestöstä.

Japanissa ollaan hyvin kiinnostuneita suomalaisesta neuvolajärjestelmästä. Maassa onkin meneillään suomineuvolabuumi, sillä uutinen maailman parhaasta neuvolatiedosta on kantautunut myös päätöksentekijöiden korviin. Japanilaisten tavoitteena on tukea lapsiperheitä ja madaltaa lapsenteon kynnystä.

Nykyisin on yleistä, että tapaamisia japanilaisten pikkulapsiperheiden kanssa järjestetään vain neljästi ja palvelun laatu vaihtelee aluekohtaisesti paljon. Lisäksi terveystarkastukset toteutetaan henkilökohtaisen neuvonnan sijasta ryhmävastaanottoina. Arkaluontoisia asioita ei uskalleta nostaa esiin ryhmätapaamisissa, jolloin äidit jäävät valitettavan usein yksin kysymyksineen.

Suomessa tarkastuksia on lapsen kolmena ensimmäisenä vuotena vähintään 13. Japanilaiset ovat ihailleet sitä, että neuvolat palvelevat Suomessa kaikkia perheitä tulotasosta riippumatta. Japanilaiset arvostavat myös sitä, että sama terveydenhoitaja hoitaa perhettä raskausajan lisäksi lapsen ensimmäiset ikävuodet.

Neuboran palveluja on jo kokeiltu menestyksekkäästi eri puolella Japania ja vuoteen 2020 mennessä suomalaisen neuvolatiedon on tarkoitus olla käytössä koko maassa.



Layette-äitiysapplikaatio vie suomalaista huippuosaamista Japaniin

Japanilaisten tiedonjanoa tulee helpottamaan myös suomalaiseen neuvolatietoon pohjautuva mobiiliapplikaatio Layette. Layette on ollut ladattavissa myös Suomessa vuoden 2018 alusta ja onkin nyt nopeimmin kasvava suomalainen äitiysapplikaatio. Tavoitteena on tehdä Layettesta oleellinen osa Japanin uudistuvaa neuboratoimintaa jo tämän vuoden aikana.

“Palasimme juuri Japanista ja vastaanotto sekä terveysministeriössä, kunta- ja pormestaritasolla että käytännön neuvolatyötä tekevien terveydenhoitajien puolelta oli todella innostunutta!“, Sini Havukainen, Layetten kehittäneen Applicado Oy:n toimitusjohtaja ja kätilö kertoo.

“Oli myös hienoa huomata miten paljon Japanin Suomen suurlähetystö ja Business Finland uskovat Layetten menestysmahdollisuuksiin maassa,” Havukainen jatkaa.

Suomessa on käynyt useita japanilaisia delegaatioita tutustumassa neuvolajärjestelmäämme. Japanin mediassa aihe on jo saanut merkittävää huomiota ja suomalaista neuvolaa käsitellään paljon julkisuudessa. Suomalaisesta neuvolatiedosta julkaistiin esimerkiksi iso juttu japanilaisessa Yomiuri shimbunissa, joka on 10 miljoonan aamupainoksellaan maailman suurin sanomalehti.