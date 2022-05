Jari Hemmilän Olen juoksija tarjoaa niin käytännön ohjeita kuin inspiraatiota!

Sunneva Sjögrén ja Jaana Villanen julkaisevat Missimatka - oman elämän brändilähettilääksi -kirjan - ääneen pääsevät taustavaikuttajat ja missit 19.8.2020 20:02:37 EEST | Uutinen

Miss Suomi -kilpailun omistaja Sunneva Sjögrén ja arvostrategi Jaana Villanen julkaisevat Missimatka - oman elämän brändilähettilääksi (Value Books) -kirjan tiistaina 25. elokuuta. Kirja on kurkistus siihen, millaista on olla luupin alla Miss Suomena.