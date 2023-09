Jari Jäntti johtamaan A-Insinöörien korjaussuunnittelupalveluja Keski- ja Itä-Suomessa

DI Jari Jäntti on nimitetty syyskuun alussa A-Insinöörien uusimman korjausrakentamisen palveluyksikön johtajaksi. Keski- ja Itä-Suomen yksikköön kuuluvat Kuopion sekä uuden Jyväskylän toimipisteen rakenne-, sisäilma- ja talotekniikan asiantuntijat. Jäntti siirtyi yksikönjohtajaksi A-Insinöörien suunnittelujohtajan tehtävistä.

Yksikön kokeneet asiantuntijat tarjoavat suunnittelu- ja projektipalveluja laaja-alaisiin kiinteistöjen korjaushankkeisiin sekä taloyhtiöiden peruskorjauksiin.

– Jyväskylässä on paljon mahdollisuuksia, sillä kaupunki lähikuntineen kasvaa jatkuvasti. Paikallisten asiantuntijoidemme voimin saamme paremmin jalansijaa ja tulemme alueen toimijoille ja taloyhtiöille tutuksi erityisesti kokonaisvaltaisena hankekumppanina. Samalla kokonaispalvelumallilla on kysyntää myös Kuopiossa, jossa kiinteistökannassa on paljon korjausvelkaa, yksikönjohtaja Jari Jäntti A-Insinööreistä sanoo.

Ennen nimitystään Jäntti on toiminut A-Insinööreissä suunnittelujohtajana ja sitä ennen Suomen Talokeskuksessa Kuopion aluepäällikkönä.

– Kuopiossa meillä on vahvaa rakenneteknistä osaamista ja Jyväskylän päässä puolestaan etenkin korjauskohteiden taloteknisten töiden ammattilaisia. Osaamiset yhdistämällä voimme vastata myös teollisuuden tarpeisiin, Jäntti kertoo.

A-Insinöörien korjaussuunnittelijat tunnetaan erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Tampereella mm. keskusta-alueiden arvokohteiden, vaativien julkisivuremonttien sekä kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutosten osaajana. Samaan konserniin kuuluvat myös korjauskohteistaan tunnetut arkkitehtistudiot Konkret ja B&M.

A-Insinöörien korjauskohteisiin Jyväskylässä ja Kuopiossa kuuluvat mm. Kuopion aseman ja yliopistollisen sairaalan uudistukset, Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus, Jyväskylän teatteritalon, Jyväskylän paviljongin ja Jyväskylän lyseon saneeraukset sekä Keski-Suomen museon peruskorjaus.

– Meillä on nyt hyvä pohja kasvaa yhdessä kiinteistöjen vastuullisen ylläpidon ja resurssiviisaiden korjaushankkeiden kumppanina myös Keski- ja Itä-Suomessa. Paikallistuntemus yhdistyy valtakunnan mitassa vahvaan kiertotalouden, rakennusfysiikan ja sisäilman osaamiseen, toimialajohtaja Juha Valtari sanoo.

A-Insinöörien konsernin korjaussuunnittelun ja asiantuntijapalveluiden toimialalla työskentelee yli 180 korjaussuunnittelun, rakennusterveyden, taloyhtiöpalveluiden ja kestävän kehityksen asiantuntijaa.