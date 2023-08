Jari Ojala aloittaa Jyväskylän yliopiston rehtorina

- Ensimmäiset viikot ja kuukaudet käytän toimintaan perehtymiseen ja keskusteluihin yhteisön jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Tunnen Jyväskylän yliopiston toimintakentän hyvin, mutta haluan perehtyä huolellisesti yliopiston toimintaan myös uuden tehtäväni näkökulmasta. Hallituksen tiedepoliittisten linjausten konkretia alkaa myös hahmottua syksyn mittaan, rehtori Ojala sanoo.

Vertailevan liiketoimintahistorian professori Jari Ojala toimi Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina vuodesta 2022. Ojala toimi tiedekunnan tutkimuksesta vastaavana varadekaanina vuosina 2018–2021 ja historian ja etnologian laitoksen johtajana 2008–2017.

Ojala on johtanut useita talous- ja liiketoimintahistoriaan sekä merenkulun historiaan liittyviä tutkimushankkeita. Ojala on Kansallisarkiston neuvottelukunnan puheenjohtaja ja hän on toiminut Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksen jäsenenä vuosina 2020–2022. Jari Ojala on väitellyt Jyväskylän yliopistossa vuonna 1999 ja hoitanut nykyistä professuuriaan vuodesta 2009.

Jyväskylän yliopiston vararehtoreina jatkavat professorit Marja-Leena Laakso ja Henrik Kunttu.

Koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso toimii rehtorin ensimmäisenä varahenkilönä. Laakso työskenteli aiemmin kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaanina. Hän on lapsi- ja kehityspsykologian professori.

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta vastaava vararehtori, fysikaalisen kemian professori Henrik Kunttu, toimi ennen vararehtorikauttaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina. Kunttu tunnetaan matalan lämpötilan kemian ja fysiikan sekä nanofotoniikan asiantuntijana.

Lisätietoja:

Rehtori Jari Ojala, puh. 0400 247 387, jari.ojala@jyu.fi