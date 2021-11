Jari Saloselle RKL:n Vuoden Rakennusmestari -palkinto

Vuoden Rakennusmestari 2021 -palkinto myönnettiin rakennusinsinööri AMK Jari Saloselle. Valintaan vaikuttivat hänen johtamiensa työmaiden suuruus ja vaativuus ja onnistuminen sekä aikataulussa että budjettiraameissa pysymisessä.

Viimeisimmässä suuressa kohteessaan, Keskon pääkonttorissa Kalasatamassa, Salonen toimi päätoteuttaja Haahtelan vastaavana työnjohtajana ja valvojana. Keskon K-Kampus oli myös ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajaksi.

”Sekä tilaajilta että käyttäjiltä on saatu kiittävää palautetta ja työturvallisuus on ollut korkeaa tasoa.” Salosen mukaan allianssihenkinen ajattelu on tullut mukaan. ”Nykyään tehdään enemmän yhdessä. Työmaahenki on hankkeissamme ollut poikkeuksetta erinomainen. Pidän sitä tärkeänä hankkeen onnistumisen edellytyksenä.”

Pohjola Vakuutus Oy on toiminut Vuoden Rakennusmestari -palkinnon sponsorina vuodesta 1991.

Risto Räsäsestä Vuoden Nuori Rakennusmestari 2021

Kuopiolainen Risto Räsänen on AMK Savoniasta valmistunut rakennusmestari. Tällä hetkellä hän toimii Jokiväri Oy:n työpäällikkönä ja vastaavana työnjohtajana.

Palkintoraadin mukaan hän on kasvanut johtotehtäviin vaativissa linjasaneeraushankkeissa Kuopion seudulla. Räsäsen valintaa puolsi kasvukehitys nuoresta mestarista vastaavaksi työnjohtajaksi sekä korjausrakentamisen kasvava trendi yhä useamman rakennuksen tullessa peruskorjausvaiheeseen.

Johtamiseen Räsänen suhtautuu luontevasti: ”Tämä työ on hektistä ja kiire kasaantuu ajanjaksoihin. Kohteita on useampi samaan aikaan, mikä edellyttää oman ajankäytön suunnittelua. Yllätyksiä tulee aina korjausrakentamisessa ja ne lisäävät paineita.”

RKL:n jäsen Kuopion paikallisyhdistyksessä. Hän on ollut RKL:n opiskelijajäsen ja aktiivinen opiskelijatoimikunnassa.

Palkinnon sponsorina toimii Rakennusmestarien Säätiö.

Palkintojen valintaraati koostuu RKL:n puheenjohtajista ja muiden rakennusalan henkilöjärjestöjen ja palkitsevien organisaatioiden edustajista. Pysyvänä asiantuntijajäsenenä on 30 vuoden ajan toiminut RKL:n kunniajäsen, ministeri Lauri Tarasti.