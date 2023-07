Järjestimme Suomen kesäfestivaalien hinnat halvimmasta kalleimpaan

Ladies' Night on live-musiikkipaketti naisten makuun 13.5.2023 14:34:10 EEST | Tiedote

Ricardo on yhden miehen yhtye ja lahjakas trubaduuri, jonka sielukas ääni ja pehmeä kitaransoitto vievät jalat altasi. Ladies' Night With Ricardo on parasta viihdettä tyttöjen kesken vietettävään iltaan, yksityistilaisuuteen tai pieneen konserttiin.