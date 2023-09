Järjestöjen ja seurakuntien keskustelutilaisuus palveluverkosta 18.9. Teamsissa

Tilaisuudessa esitellään tähän mennessä julkaistuja suunnitelmia, käydään keskustelua ja vastataan erityisesti järjestöjen ja seurakuntien kysymyksiin.

Tilaisuus on avoin kaikille ja Teams-linkki on julkaistu myös verkkosivulla pirha.fi/palveluverkko. Palveluverkkosivustolle kerätään palvelujen verkoston aineistoja ja sen kautta voi seurata myös asukastilaisuuksien verkkolähetyksiä. Asukastilaisuuksien verkkolähetyksiä voi katsoa sivustolta myös kahden viikon ajan tilaisuuden jälkeen. 19.9. Tampereen pidettävässä asukastilaisuudessa on viittomakielen tulkkaus ja se välitetään myös verkkolähetyksessä.

Palvelujen verkon uudistuksesta on tähän mennessä julkaistu ehdotus avopalvelujen vastaanottotoiminnasta, työikäisten sosiaalipalveluista, kiirevastaanotoista ja vuodeosastoista. Syyskuun puolivälissä julkaistaan kokonaisuus, jossa on muun muassa ikäihmisten sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluja. Marraskuun alussa julkaistaan ehdotus suun terveydenhuollosta ja lasten, nuorten ja perheiden palvelujen verkostosta.

Liity Teams-tilaisuuteen tästä linkistä