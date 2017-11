Järjestöt Bonnin ilmastokokoukselle: Kurssi käännettävä, ennen kuin on liian myöhäistä

Suomalaiset ympäristö- ja kehitysjärjestöt kehottavat Bonnin ilmastokokoukseen osallistuvia poliitikkoja ja virkamiehiä pikaisiin toimiin ilmastokriisin pysäyttämiseksi. Globaalit päästöt on leikattava välittömästi, jotta elämän edellytykset eivät vaarannu kaikkialla.

Kulunut vuosi on osoittanut, että sään ääri-ilmiöistä on tullut uusi normaali. Nykypäästöillä kulutamme muutamassa vuodessa loppuun hiilibudjetin, jonka raameissa pysymällä ilmaston lämpenemisen voisi rajata 1,5 asteeseen, todetaan järjestöjen tänään julkaistussa kantapaperissa.



”Juuri ennen ilmastokokouksen alkua saimme kuulla, että hiilidioksidi ilmakehässä nousi ennätyksellisen korkealle ja, sen lisäksi, päästökuilu nykytoimien ja Pariisin sopimukseen kirjatun tavoitepolun välillä on huomattava. Päästöjen sivaltaminen entisestään ennen vuotta 2020 on välttämätöntä. Pariisissa sovittu 1,5 asteen lämpötilannousun tavoite on lipsumassa tavoittamattomiin”, muistuttaa WWF:n ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle.



Järjestöjen kantapaperi esittää, että Suomen tulee osana EU:ta edistää vähintään 60 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä, luopumista fossiilisista polttoaineista, sekä Euroopan Unionin ilmasto- ja energiapaketin osien täydentämistä tarkistuslausekkeella, jonka nojalla tavoitteita voidaan nostaa uusimman tieteellisen tiedon mukaisesti. Suomen tulee myös edistää välittömiä toimia, jotka auttavat kääntämään globaalit päästöt jyrkkään laskuun viimeistään vuoteen 2020 mennessä.



Yksikään maa ei välty ilmastonmuutoksen vaikutuksilta, mutta eniten niistä kärsivät köyhimmät maat, jotka ovat vähiten vastuussa ongelman aiheuttamisesta.



”Kaikkeen ei voi sopeutua. Vahingoilla ja menetyksillä tarkoitetaan tilanteita, joissa ilmastonmuutoksen hillintä ei riitä estämään haitallisia vaikutuksia eikä ympäristön muutoksiin ole enää mahdollista sopeutua. Kun nouseva merenpinta nielaisee kodin ja elinkeinon, on ihmisiä tuettava uuden elämän rakentamisessa. Pariisin ilmastosopimuksessa vahinkojen ja menetysten korvaamista käsitellään Varsovan mekanismin alla. Mekanismi kaipaa kipeästi vahvistamista”, toteaa Kepan ilmastoasiantuntija Tuuli Hietaniemi.



Samoin maiden on ryhdyttävä toimiin kaikkien rahavirtojen ohjaamiseksi vähähiilisen kehityksen mukaisiksi. Jotta kahden asteen raja ei ylity, on 80-90 prosenttia tunnetuista hiilivaroista, 35 prosenttia öljystä ja 50 prosenttia kaasusta jätettävä maahan YK:n ympäristöohjelman UNEPin tuoreen raportin mukaan. Jotta 1,5 asteen tavoitteessa pysyttäisiin, on maahan jätettävien osuuksien oltava vielä suuremmat.

"Puhtaan ilmastomatematiikan perusteella fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt ovat yliarvostettuja sijoituskohteita. Haastamme suomalaiset sijoitusyhtiöt, kaupungit, sekä koulutukselliset ja uskonnolliset instituutiot siirtämään sijoitusvarallisuutensa fossiilisista polttoaineista kestävään liiketoimintaan", sanoo Tina Nyfors ilmastojärjestö 350 Suomesta.



