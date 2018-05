Järjestöt: Naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan lopettamiseksi resurssit Suomessa edelleen riittämättömiä

Susanna Huovisesta Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja 18.4.2018 09:23 | Tiedote

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtajaksi on valittu kansanedustaja Susanna Huovinen. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on ollut vuosien ajan aktiivisesti mukana erilaisten järjestöjen työssä. Myös ensi- ja turvakotityö on tuttua. Hän on ollut jäsenenä Keski-Suomen ensi- ja turvakodin hallituksessa sekä toiminut Ensi- ja turvakotien liiton varapuheenjohtaja. Susanna Huovisen osaaminen ja kontaktiverkostot ovat ainutlaatuiset ja yhdistys on ylpeä saadessaan hänet mukaan haastavaan, mutta palkitsevaan työhön.