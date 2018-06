Järjestöt vaativat Suomelta toimia Nicaraguan väkivaltaisuuksien lopettamiseksi

Nicaraguan huonontuneesta ihmisoikeustilanteesta huolestuneet suomalaiset järjestöt luovuttivat tänään ulkoministeri Timo Soinille osoitetun vetoomuksen, jossa vaaditaan Suomea ottamaan aktiivisesti kantaa Nicaraguan väkivaltaisuuksien lopettamiseksi.

Presidentti Daniel Ortegan ja hänen puolisonsa, varapresidentti Rosario Murillon autoritaarista hallintoa vastustavissa mielenosoituksissa on tapettu ainakin 127 mielenosoittajaa ja loukkaantunut vähintään 1 200. Kuolleiden ja pahoinpideltyjen joukossa on useita opiskelijoita sekä tilanteesta raportoivia toimittajia.

Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan (CIDH) delegaatio keräsi toukokuussa viidessä päivässä yli 3 000 ilmoitusta ihmisoikeusloukkauksista. Se julkaisee tulokset lähiviikkoina, mutta on jo alustavassa raportissaan ja 6.6.2018 Washingtonissa pidetyssä tiedotustilaisuudessa esittänyt huolensa Nicaraguan tilanteesta.

Toimikunnan mukaan Nicaraguan hallitus on ottanut käyttöön uudenlaisia vainoamisen keinoja, kuten massiivisia mielivaltaisia pidätyksiä, joiden yhteydessä on käytetty julmia ja halventavia toimia sekä laittomia teloituksia. Myös Amnesty International on tehnyt samoja löytöjä 29.5.2018 julkaistussa raportissaan.

Nicaragualaisten opiskelijoiden edustajat ovat kertoneet, että poliisia lähellä olevat ampujat tekeytyvät siviilivaatteissa huomaamattomiksi ja jahtaavat opiskelijoita ja muita mielenilmauksiin osallistuneita. Opiskelijat piileskelevät yliopistolla, koska heidän on vaarallista liikkua kaduilla.

”Ortega on vuodesta 2007 hallinnut Nicaraguaa elinkeinoelämän eliitin ja katolisen kirkon tuella. Yksityisyrittäjien järjestö COSEP on pysynyt hiljaa, mutta katoliset piispat ovat vaatineet avoimesti Ortegan eroa, uusia vaaleja ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Monet heistä ovat saaneet tappouhkauksia. Nicaraguaan on tulossa poliittisen ja taloudellisen kriisin lisäksi myös humanitaarinen kriisi. Kansainvälisen yhteisön tukea tarvitaan niiden kaikkien ratkaisemisessa”, sanoo Kepan asiantuntija Outi Hakkarainen.

Useat kansalaisjärjestöt ovat vedonneet kansainväliseen yhteisöön väkivaltaisuuksien lopettamiseksi sekä ihmisten kokoontumis- ja sananvapauden kunnioittamiseksi.

”Olemme ilahtuneita, että ulkoministeriön tuore tulevaisuuskatsaus korostaa Suomen aktiivisuutta ja omaa esimerkkiä muun muassa demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämisessä sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kunnioittamisessa. Nyt on oikea aika näyttää tämä myös käytännössä”, tänään luovutetussa vetoomuksessa todetaan.

Ulkoministeri Soinille osoitetussa vetoomuksessa vaaditaan Suomea ottamaan aktiivisesti kantaa Nicaraguan väkivaltaisuuksien lopettamiseksi välittömästi ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Järjestöt vaativat, että Suomen tulee osana Euroopan unionia ja kansainvälistä yhteisöä varmistaa, että YK:n ihmisoikeuskomissaari pääsee Nicaraguaan selvittämään tapahtumien kulkua ja ennaltaehkäisemään uusia ihmisoikeusrikkomuksia.

Nicaragua oli Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaa yli 30 vuoden ajan ja useilla suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on edelleen maassa kehitysyhteistyöhankkeita ja kumppaneita.

Ulkoministeri Timo Soinille osoitettu vetoomus luovutettiin tänään klo 14.30 ulkoministeriön Amerikan ja Aasian yksikön yksikönpäällikölle Kimmo Lähdevirralle.

Allekirjoittaneet järjestöt:

Attac ry

CRASH – Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity ry

Demarinuoret

FinnWID - Naiset kehitystyössä ry

Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimus

Ihmisoikeusliitto ry

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS sr

Kansainvälinen solidaarisuustyö ry

Kepa ry

Kulttuurivoimala ry

Maan ystävät ry

NuevoMundo ry

Opettajien Lähetysliitto ry

Oulu-Matagalpa -ystävyysseura ry

Plan International Suomi

Reilu kauppa ry

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry

Suomen kirjastoseura ry

Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret Ry

Suomen Rauhanliitto - Finlands fredsförbund ry

Suomen YK-liitto ry

Solidaarisuus ry

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry

Suomen Sadankomitea ry

Suomi-Intia-Seura ry

Suomi-Namibia-Seura ry

Suomi-Nicaragua -seura ry

Suomi-Somalia Seura ry

Työväen Akatemia

Viestintä ja Kehitys -säätiö Vikes ry

Ympäristö ja kehitys ry