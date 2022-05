Jarkko Sipilän Takamäki-sarjan viimeinen osa valmistui postuumisti

Nyt julkaistavassa Kahdesti tapettu -teoksessa Helsingin rikospoliisin väkivaltatoimisto on jälleen oudon mysteerin äärellä. Helsingin Keskuspuistosta löytyy pahoinpidelty miehen ruumis, jollaista ei pitäisi enää olla olemassakaan, sillä vainaja on jo aikoja sitten kirjattu kuolleiden kirjoihin. Uhri oli kadonnut vuosia sitten ja ehditty jo julistaa kuolleeksi. Kaidalta polulta eksyneen katoamista oli aikoinaan epäilty jopa henkirikokseksi.



Entistä kummallisemmaksi tapaus muuttuu, kun poliiseille selviää, että tällä kertaa todistettavasti kuollut mies oli elänyt Helsingissä jo pidempään uuden henkilöllisyyden turvin. Tapaus vetää atarimies Suhosen ja Takamäen ryhmän jälleen kerran alamaailman syvyyksiin.



Pitkän linjan rikostoimittaja Jarkko Sipilä tunnettiin realistisista rikosromaaneistaan, joissa hän pohti työssään kohtaamia ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja. Poliisiromaanin taitajan teoksia on julkaistu useilla kielillä. Hän raportoi rikoksista MTV:n uutisissa ja erikoisohjelmissa.

Jarkko Sipilä: Kahdesti tapettu (CrimeTime 2022), sidottu, 320 sivua.

