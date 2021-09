Jarmo Heikkinen osti LTU:n liiketoiminnan – Heikkinen Yhtiöille syntyi sisarkonserni

Joensuulainen Heikkinen Yhtiöt on puolestaan Pohjoismaiden johtava lattiapäällyste- ja rakenneurakoitsija. Liikevaihtoa yli 300 henkilöä työllistävällä yrityksellä oli viime vuonna 65 Me.

Heikkinen Yhtiöiden toimitusjohtaja ja pitkän linjan urakointiyrittäjä Jarmo Heikkinen on kaupan jälkeen LTU Group Oy:n enemmistöomistaja. Myyjät Heidi ja Malik Bentaieb takaisinsijoittavat yrityskauppaan ja jäävät myös omistajiksi ja hallitusvaikuttajiksi yhtiöön.

LTU:n liiketoimintayhtiöiden toimitusjohtajaksi on nimitetty 22.9.2021 alkaen LTU Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Tom Helenius. Hän vastaa LTU:n liiketoiminnan johtamisesta kaikissa yhtiöissä. Jarmo Heikkinen toimii hallituksessa.

Yrityskauppa syntyi kahden yrittäjäkollegan keskusteluista

Neuvottelut yrityskaupasta saivat alkunsa viime keväänä leikkimielisestä jutustelusta, josta tulikin sitten totta: ”Olimme seuranneet toistemme yritysten urapolkua ja kehitystä vuosien ajan kollegoina. Koska hyvässä kunnossa olevia, menestyviä yrityksiä tulee urakointialalla harvoin myyntiin, päätös kypsyi nopeasti”, kertoo Jarmo Heikkinen.

”Palaset loksahtivat kohdalleen”, toteaa LTU Groupin konsernijohtaja Malik Bentaieb. ”Yrityskauppa turvaa LTU Groupin kehityksen jatkumon ja tukee kasvua seuraavaan kokoluokkaan. Jarmon kymmenien vuosien kokemus rakennusalan aliurakoinnista ja menestyneen sisaryhtiön tuki vahvistaa LTU:n liiketoimintaan entisestään. Yrityskauppa tuli sopivasti mahdollisimman hyvään saumaan, juuri kun seuraava steppi vaatii enemmän resursseja kasvamiseen. Suhtaudunkin tähän yrityskauppaan levollisesti sillä löysimme hyvän uuden pääomistajan.”

Heikkisen mukaan toiminta nousee nyt konkreettisesti ”lattialta seinille”, kun henkilökonserni voi jatkossa tarjota kokonaisvaltaisia urakointiratkaisuja. LTU-kauppa tuo konserniin yhden tärkeän elementin lisää, sisustamisen. LTU:n kohteiden painopiste on asuntopuolen tasoite- ja maalausurakoissa. Heikkinen Yhtiöiden urakkakohteet ovat asuntokohteiden lisäksi suuria ja näyttäviä julkisia tiloja ja rakennuksia, kuten kauppakeskuksia, liiketiloja, urheiluareenoita, sairaaloita, lentokenttiä, uimahalleja ja kylpylöitä.

Heikkinen Yhtiöt ja LTU Group toimivat tasa-arvoisina henkilökonsernin sisällä

LTU Groupin muodostavat neljä erillistä osakeyhtiötä: LTU Asunnot Oy, LTU Toimitilat Oy, LTU-Saneeraus Oy sekä LTU Varsinais-Suomi Oy. Jarmo Heikkinen korostaa: ”Yritykset eivät tule toimimaan Heikkinen Yhtiöiden alla, vaan LTU Groupista muodostuu Heikkinen Yhtiöt Oy:lle sisaryhtiö. Tällä järjestelyllä korostetaan sitä, että yritykset toimivat tasa-arvoisina henkilökonsernin sisällä, saman omistajan alla.”

Urakointialalla huutava pula ammattitaitoisesta työvoimasta – omat rekrykanavat vahvuutena

Eräs syy yrityskauppaan on urakointialaa vaivaava huutava pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Lisähaastetta toi korona. Rajojen sulkeuduttua työvoiman kulku Virosta tyrehtyi.



LTU:lla on tehokkaat rekrytointikanavat, joilla laadukkaasti koulutettuja ammattitekijöitä saadaan myös ulkomailta - muun muassa Ukrainasta ja Uzbekistanista, joissa LTU järjestää tuleville työntekijöilleen myös koulutuksen. Tätä resurssia voidaan käyttää myös Heikkinen Yhtiöiden rekrytoinneissa.

Kasvupotentiaali löytyy kasvukolmion sisällä

Jarmo Heikkisen mukaan LTU:n suurin kasvupotentiaali löytyy niin sanotun kasvukolmion sisältä. ”Rakennusalan suhdanne on ollut suhteellisen hyvä, mutta kilpailu rakennusalalla on kovaa. Heikkinen Yhtiöt on suuri yritys, joka kilpailee pienempien yritysten kanssa samoista urakoista. Etenkin pääkaupunkiseudulla yhtiön koko on etu - kohteet ovat niin isoja, että yrityksemme on uskottavasti kohteittensa kokoinen,” toteaa Heikkinen.