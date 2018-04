Jarmo Kantonen johtavaksi ylilääkäriksi Attendon Terveyspalveluihin

Lääketieteen tohtori Jarmo Kantonen on nimitetty Attendon Terveyspalveluiden johtavaksi ylilääkäriksi 1.5.2018 alkaen. Ennen Attendolle tuloaan yleis- ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri Kantonen toimi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön johtajaylilääkärinä. Hän on toiminut niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorilla vaativissa johtotehtävissä.

Kantosen tausta terveydenhuollossa on huomattavan laaja-alainen. Hän on toiminut niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorilla vaativissa johtotehtävissä, kuten Vantaan kaupungin terveyspalveluiden johtajana. Kantonen on työskennellyt aiemmin myös Attendolla vuosina 2008–2015 päivystyspalveluiden johtajana.

”Attendolle tulo tuntuu kotiinpaluulta. Meidän tavoitteenamme ovat potilaankokoiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat terveyspalvelut. Laadun turvaa osaava henkilöstö, johon panostamme. Haluamme kuunnella herkällä korvalla potilaspalautteita ja tuoda palvelut lähelle ihmistä”, Kantonen kuvaa.

Attendon terveyspalveluiden johtaja Matias Pälve toivottaa Kantosen lämpimästi tervetulleeksi. ”Hienoa saada Jarmo takaisin joukkoomme! Hän on sekä rautainen ammattilainen että erittäin pidetty ja arvostettu lääkäri ja työtoveri. Terveydenhuollossa eletään murrosvaihetta, ja Jarmon poikkeuksellisen monipuolinen näkemys alalta onkin tärkeä lisä toimintamme kehittämisessä”, toteaa Pälve.