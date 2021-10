Jarmo Reposelle ja Anja Hennerille telelääketieteen elämäntyöpalkinnot

Kansainvälisen palkinnon sai Oulun yliopiston työelämäprofessori Jarmo Reponen, suomalaisen telelääketieteen pioneeri. International Society for Telemedicine and eHealth -seura, ISfTeH, myönsi viidennen kerran elämäntyöstä professori Louis Lareng – Lifetime Achievement Award - tunnustuksen.

Palkinnonsaaja on henkilö, jolla on vähintään yli 20 vuoden elämäntyö digitaalisen terveydenhuollon parissa huomioiden työssä yhteiskunnallisen, koulutuksen, tieteellisen, innovaatiotoiminnan ja johtamisen osa-alueet.

Reponen on työurallaan kehittänyt yli 30 vuoden ajan terveydenhuollon sähköisiä toimintatapoja erilaisiin tarpeisiin. Hän oli mukana hyödyntämässä mobiiliteknologiaa terveydenhuollossa jo silloin, kun älypuhelinmarkkinat olivat rajalliset. Hänen ryhmänsä kehitti maailman ensimmäisen lääketieteellisen sovelluksen älypuhelimille.

Raahen sairaalan radiologian ylilääkärinä ollessaan Reponen toteutti Suomen ensimmäisen työnkulultaan kokonaan digitaalisen röntgenyksikön. Hän on työskennellyt merkittävissä tehtävissä useissa Oulun yliopiston ja yliopistollisen sairaalan EU-tutkimusrahoitetuissa hankkeissa. Hän on johtanut ESKO-potilaskertomusjärjestelmän kehitystä ja käyttöönottoa sekä organisoinut alueellisen teleradiologiaverkon toimintaa.

Hän on toiminut kansallisen lääketieteen koulutuksen digitalisaatiohankkeen MEDigin hankejohtajana kehittäen verkko-opetusta. Professori Reponen on toiminut useissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä, mm. eurooppalaisten ja kotimaisten ehealth-järjestöjen puheenjohtajana ja kansainvälisten konferenssien organisoijana.

Oulun yliopistoon hän oli perustamassa FinnTelemedicum tutkimusyksikköä. Professori Reposen tutkimus on keskittynyt terveydenhuollon tietojärjestelmiin, erityisesti niiden käytön laajuuden, käytettävyyden ja vaikutusten arviointiin. Yhteistyökumppanien kanssa kehitetyt mittaristot ovat kansainvälisesti käytössä. Toinen tutkimuslinja on tekoälysovellukset erityisesti radiologiassa. Reponen on omalla elämäntyöllään edistänyt merkittävästi suomalaista telelääketiedettä.

Palkinnon jakoi Pirkko Kouri, joka on ISfTeH:n varapuheenjohtaja ja kansainvälisen hallituksen jäsen.

Kansainvälinen telelääketieteen ja eHealth -seurojen kattojärjesto International Society for Telemedicine and eHealth (ISfTeH) levittää tietoa ja kokemuksia kansainvälisesti telelääketieteen ja sähköisen terveydenhuollon alalta järjestämällä konferensseja ja webinaareja sekä verkottamalla alan asiantuntijoita maailmanlaajuisesti. ISfTeH:n päämaja on Sveitsissä ja sen jäsenorganisaatiot edustavat yhteensä 108 maata. ISfTeH on alallaan maailman terveysjärjestön WHO:n virallinen yhteistyökumppani.

Louis Lareng – Lifetime Achievement Awardin ovat aiemmin saaneet: Prof. Louis Lareng (Ranska, 2012), Prof. Ronald Merrell (USA, 2013), Prof. György Miklos Böhm (Brasilia, 2015) ja Dr. Prathap C Reddy (Intia, 2017).

Kansallisen eHealth-palkinnon sai TtT, röntgenhoitaja, yliopettaja (eläk.) Anja Henner tunnustuksena pitkästä urasta sähköisen terveydenhuollon kehittämisessä, tutkimuksessa ja opetuksessa. Suomen telelääketieteen ja eHealth-seura ry (STeHS) myönsi vuosittaisen eHealth-palkinnon nyt 18. kerran peräkkäin.

Oulun ammattikorkeakoulun yliopettajana Anja Henner teki 80-luvulta asti uraauurtavaa työtä telelääketieteen ja sähköisen terveydenhuollon opetuksen ja tutkimuksen hyväksi. Hänen tutkimus- ja kehitystyönsä kohteena olivat säteilysuojelu ja digitaalinen kuvantaminen, annoksen optimointi, laadunvarmistus sekä telelääketiede ja eHealth. Turvallisuuden näkökulmaan liittyviä asioita hän selvitteli englanninkielisessä väitöskirjassaan.

Henner oli aktiivinen tutkija sekä alueellinen kehittäjä, ja hän perusti jo varhain yritysyhteistyön avulla digitaalisen simulaatiolaboratorion opetuksen ja kehitystyön tueksi. Lisäksi hän on yksi etäopetuksen pioneereista soveltaen video-neuvotteluopetusta yli kahden vuosikymmen ajan. Hän on kannustanut opiskelijoita digitaalisen tulevaisuuden tutkimukseen ja käytännön toteutukseen.

Telelääketieteen hoitotyön tutkimuksen alueella Henner on yksi kaikkien aikojen aktiivisimmista suomalaisista osallistujista Euroopan radiologikongressissa ja hän on esitellyt tutkimusaiheitaan useissa tieteellisissä esityksissä, kutsutuissa luennoissa ja työpajoissa. Hän on myös luonut ansiokkaasti kansainvälisiä verkostoja EU-hankkeissa ja tuonut opiskelijat mukaan alan kansainvälistymiskehitykseen. Yhteyksiä kuvaa parhaiten hänen laaja julkaisutoimintansa.

Palkinnon jakoi STeHS puheenjohtaja Outi Ahonen.

Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura toimii vaikuttajana ja suunnannäyttäjänä telemedisiinan ja eHealthin alueella Suomessa ja kansainvälisesti. Seura järjestää vuotuisen kansalllisen eHealth-konferenssin ja muita seminaareja, toimii toisena julkaisijana Finnish Journal of eHealth and eWelfare -lehdessä, tukee alan tutkimustyötä, antaa lausuntoja telelääketieteen kysymyksissä sekä ylläpitää suhteita ulkomaisiin alan järjestöihin.