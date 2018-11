Järvenpää-ilmiö syrjäytti Nurmijärven, mutta nyt sulatellaan asuntoähkyä

Hypon Asuntomarkkinakatsaus 4/2018: Ydinkeskustojen imu jatkuu asuntomarkkinoilla. Viime vuosien vahva Järvenpää-ilmiö vetää henkeä.

Viime vuosina nopeasti kehittynyt Järvenpää-ilmiö yskii. Kasvukeskusten ydinkeskustat vetävät väkeä, mutta raideliikenteen varrella sijaitsevat asutuskeskittymät vetävät henkeä. Uusia asuntoja valmistuu nyt niin paljon, ettei ostajia ja vuokraajia heti riitä kaikkiin.

”Kaupungistuminen tukee kuitenkin Järvenpää-ilmiötä tulevina vuosina. Tornitalot ja suurimmat suunnitelmat voivat jäädä toteuttamatta, mutta kysyntä tavallisille kodeille ei katoa”, Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus kertoo.

Asuntokauppa kasvaa juuri nyt yllättävän kitsaasti, vaikka nousukausi näkyy palkoissa ja kuluttajaluottamus takoo ennätystuloksia. Vanhojen asuntojen kaupan laskun ohella on syytä muistaa, että uusia asuntoja valmistuu enemmän kuin 90-luvun alun jälkeen. Rakennusbuumi kääntää kauppaluvut pienelle plussalle.

Alakulon takaa löytyy muun muassa, että syntyvyys alenee ja eläkeläiset vaihtavat kotiaan harvakseltaan. Myös asuntosijoittajabuumi näkyy selvästi, sillä finanssikriisin jälkeen asuntosijoitusasuntojen määrä on kasvanut 40 prosenttia, kun ensiasunnon ostajien määrä on pudonnut 35 prosenttia viime vuoden kasvusta huolimatta. Varainsiirtoverosta on muodostunut todellinen muuttovero, joka pitää ihmiset itselleen epäsopivissa asunnoissa.

Myös teknologian kehitys näkyy asuntokaupassa, sillä kuntien sisäinen muuttoliike on rajussa laskussa, vaikka kuntien välillä tapahtuvat muutot kasvavatkin nopeasti.

”Ilmeisesti myynti-ilmoitusten 3D-mallinnukset ja esittelyvideot vähentävät hutiosumia, kun toiselta puolelta maata voi etukäteen tutustua asuntoihin ja ympäristöön ennen päätöksiä”, Brotherus arvioi.

Ydinkeskusten imu näkyy selvästi kasvukaupungeissa, esimerkiksi Helsingissä kovin kysyntä osuu kolmen kilometrin säteelle rautatieasemasta. Kysyntä näkyy myös hinnoissa, sillä suurimmissa kaupungeissa kasvukolmion päissä Helsingissä, Tampereella ja Turussa ydinkeskustasta saa yhden asuinneliön kahden reuna-alueen neliön hinnalla. Esimerkiksi Helsingin keskustan 001-alkuisilla postinumeroilla neliöhinnat ovat nousseet yli 7000 euron, vaikka Pohjois- ja Itä-Helsingistä löytyy alle 3000 euron alueita.

Yksi osoitus muuttuneista mieltymyksistä näkyy ajokorttitilastoissa: Helsingissä alle kolmasosa 18-vuotiaista suorittaa b-ajokortin, kun koko maan osuus on kaksinkertainen. Kaupunkipyöräverkoston ja ratikkakaupungin alueella asuntomarkkinat pärjäävät jatkossakin ja kysyntää riittää”, Juhana Brotherus toteaa.

Kasvukolmion kärjet näyttävät kulkevan tällä hetkellä hieman yllättäen eri suuntiin. Hypo-indeksi osoittaa, että Turussa kysyntä kasvaa kiivaimmin, kun aluetalous tukee asuntomarkkinoiden menoa. Pk-seudulla hinnat värisevät, sillä Vantaalle ja Espooseen valmistuu runsaasti asuntoja, mutta Helsinki ei tahdo pysyä perässä. Tampereella Hypo-indeksin luku laskee, mutta kyse lienee tilastoviiveestä. Tampereen luku korjaantuu, mutta suunta tuskin muuttuu, vaikka kaupungin näkymät ovatkin valoisat.

Hypo ennustaa, että asuntojen hinnat nousevat tänä vuonna 1,1 ja ensi vuonna 1,0 prosenttia. Pääkaupunkiseudun hinnat nousevat ennusteen mukaan sekä tänä että ensi vuonna 2,5 prosenttia.