Järvi-Suomen Energia parantaa merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta Mikkelin ja Juvan välillä

Järvi-Suomen alueella sähköenergian jakelusta huolehtiva Järvi-Suomen Energia parantaa tänä vuonna merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta Mikkelin ja Juvan välillä.

Viime vuonna aloitettu alueen runkoverkkoyhteyden saneeraaminen saadaan loppuun tänä vuonna. Hanke on poikkeuksellinen, sillä uusi runkoverkkolinja rakennetaan uuden Viitostien varrelle. Tämä on tarkoittanut jo parin vuoden ajan tiivistä yhteydenpitoa ja suunnittelua paitsi tiehankkeen, myös teleoperaattorien edustajien kanssa. Operaattorit rakentavat samalle reitille parempaa tietoliikenneverkkoa.

- Siltä osin tämä on ollut poikkeuksellinen hanke, että toimijoita on paljon ja aikataulutus kriittisempää kuin meidän normaaleissa saneeraushankkeissamme. Kaikkien eri tekijöiden ja vaiheiden yhteensovittaminen on vaatinut paljon työtä, Järvi-Suomen Energian verkostoinsinööri Pentti Leinonen kertoo.

Viime vuonna Järvi-Suomen Energia saneerasi runkoverkkoyhteyttä Mikkelistä Tuhkalaan. Tänä vuonna uutta linjaa rakennetaan Tuhkalasta Kivistöön ja Hatsolasta Turakkalaan. Yhteensä uutta maakaapelia vedetään lähes 70 kilometriä. Alueelle Hatsola-Turakkala rakennetaan myös 10 kilometriä ilmajohtoa. Hankkeet maksavat yhteensä yli 3,1 miljoonaa euroa, mikä tekee keskimäärin 15 000 euroa alueella asuvaa paria sataa asiakasta kohti.

Vanha runkoyhteys Mikkelin ja Juvan välillä on ollut ilmajohtolinjaa, mikä nyt olisi joka tapauksessa pitänyt purkaa uuden Viitostien alta. Sähköverkon ja tietyömaan risteäminen on vaikeuttanut saneeraushankkeen suunnittelua ja aikataulutusta, sillä vanhaa yhteyttä ei voi katkaista ennen kuin uusi on saatu rakennettua.

- Jokaisen osapuolen on pitänyt joustaa, jotta olemme saaneet hommat kokonaisuutena hoidettua, urakoitsija Elveran projektipäällikkö Petri Ahonen kertoo.

Järvi-Suomen Energia saa valmiiksi Viitostien yhteyteen rakennettavan uuden runkoverkkolinjan kesäkuun alkuun mennessä.Tämän jälkeen yhtiö siirtyy rakentamaan yhteyksiä runkoverkosta ympäröivään asutukseen.

Työt on määrä saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Siihen mennessä Juvalla valmistuu myös toinen runkoverkkoyhteyden perusparannushanke Koikkalantien varrella.

Yhteensä Järvi-Suomen Energia parantaa alueensa sähköverkostoa tänä vuonna 50 miljoonalla eurolla. Hankkeilla on merkittävä työllisyysvaikutus paikallisesti.