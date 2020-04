Järvi-Suomen Energia parantaa merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta Mikkelin seudulla

Varautuminen varmistaa sähkön ja lämmön jakelun 26.4.2020 08:00:00 EEST | Blogi

Kaikki energiayhtiöt kuuluvat huoltovarmuuden kannalta kriittiseen infrastruktuuriin. Siksi niillä on velvoite varautua poikkeusoloihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella toimijalla on oltava tarkat valmius- ja varautumissuunnitelmat siitä miten erilaisista poikkeustilanteista selvitään. Suunnitelmien tavoitteena on taata, että valot pysyvät päällä ja lämmöt sisällä myös silloin, kun maailmassa myllertää.