Järvi-Suomen Energia parantaa sähkön toimitusvarmuutta Haukivuorella

Haukivuorella, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu päätökseen jo aiemmin. Nyt yhtiö keskittyy haja-asutusalueille sähköä syöttävien keskijänniterunkoverkkojen maakaapelointiin sekä ilmajohtolinjojen siirtoon metsien keskeltä teiden varsiin.

Haukivuorella uutta runkoyhteyttä rakennetaan lähes 70 kilometriä Kantalan eteläpuolelta Virtasalmelle. Helposti vikaantuva, metsiin ja pelloille rakennettu vanha ilmajohtoverkko korvataan pääasiassa maakaapelilla. Ilmajohtoa rakennetaan vajaa kymmenen kilometriä.

Järvi-Suomen Energian projektipäällikön Jani Siltalan mukaan investoinnin merkitystä kasvattaa se, että yhtiö saneeraa samaan aikaan runkoyhteyttä Juvalta Virtasalmelle.

- Sähkön toimitusvarmuus paranee todella paljon Haukivuoren, Virtasalmen ja Juvan kuntien alueella, kertoo Siltala.

Uusi runkoyhteys rakentuu pääasiassa Pieksämäentien ja Väisälänkyläntien varteen. Kaivuut ovat jo alkaneet Kantalasta kohti Pieksämäentietä. Rakennuttaja Rejlers Finland Oy:n projekti-insinööri Jussi Vitikainen pyytää autoilijoilta tarkkaavaisuutta.

- Valtaväylien reunat pystymme kaivamaan tiealueiden ulkopuolella, mutta työkoneet liikkuvat kohteeseen teitä pitkin ja joitain toimenpiteitä voimme joutua tekemään tiealueilla, Vitikainen muistuttaa.

Haukivuoren sähköverkon saneeraus on yksittäisenä työmaana iso. Investoinnin arvo on vajaa 2,8 miljoonaa euroa. Uuden runkoyhteyden on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä. Vanhan verkon purku ja muut viimeistelytyöt kestävät kevääseen 2024.

Hankkeessa on mukana paikallinen Järvi-Suomen Valokuitu Oy, joka rakentaa valokuituverkkoa ja tarjoaa siihen liittyviä palveluita alueen asukkaille. Yhteishankkeella pystytään minimoimaan kaivuutöistä asukkaille syntyvä haitta ja jakamaan kaivuiden kustannuksia.

Järvi-Suomen Energia rakentaa sähköverkkoa ja varmistaa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti. Verkon parantamishankkeet merkitsevät paljon aluetaloudelle.