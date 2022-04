Järvi-Suomen Energia parantaa sähköverkkoa Toivakassa

Nuorisolla vaarallista leikkiä suurjännitteisissä sähköpylväissä – tappava sähköisku vain senteistä kiinni 30.9.2021 12:03:38 EEST | Tiedote

Nuorison keskuudessa on levinnyt sosiaalisen median haaste, jossa on yllytetty sähköpylvääseen kiipeämiseen. Muun muassa Juvalla on tavattu nuoria kiipeilemässä. Sähköpylvääseen kiipeäminen on hengenvaarallista, ja tappavan sähköiskun mahdollisuus on suuri.