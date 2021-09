Jäsenmaksu ensi vuonna 25 €/kk – Rakennusliitto pudottaa reilusti jäsenmaksuaan

– Laskemalla jäsenmaksua ja vaihtamalla helposti maksettavaan euromääräiseen maksuun, Rakennusliitto haluaa varmistaa alan korkean järjestäytymisasteen ja liiton mahdollisuuden sopia alan työehdoista myös tulevaisuudessa, sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Rakennusliitto on viime vuosina kehittänyt voimakkaasti jäsenetuja ja -palveluja. Liiton urapalvelut tarjoavat järjestökoulutusten ohella ammatillista koulutusta, jäsenten käytössä on oma työnvälitys ja palkkapalvelu. Myös mm. jäsenten lomaetuja ja vakuutusturvaa on parannettu.