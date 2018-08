Jasper Pääkkönen otettu Time-lehden Löyly-saunaravintolalle myönnetystä tunnustuksesta

Sauna- ja ravintolakompleksi Löyly on jälleen saanut tunnustusta maailmalla, kun TIME Magazine on valinnut Löylyn World's Greatest Places 2018 -listalleen. Arvostettu yhdysvaltalainen aikakauslehti TIME Magazine on koonnut listan yli 1200 toimittajan ja asiantuntijan mielipiteiden ja suositusten pohjalta ympäri maailman. Listalta löytyy niin hotelleja, ravintoloita, kylpylöitä kuin museoitakin, jotka tarjoavat kävijöilleen ainutlaatuisia kokemuksia.

"Tämä on varmasti suurin tunnustus, jonka voin ajatella Löylyn saavan. Timen top 100 -listaukset ovat melkoinen käsite maailmanlaajuisesti, joten Löyly ja suomalainen saunakulttuuri saavat tätä kautta huomattavaa näkyvyyttä ympäri maailman."

Löyly on avaamisestaan lähtien ollut niin paikallisten kuin turistienkin suuressa suosiossa. Tänä vuonna Löylyssä on vieraillut jo reilusti yli 200 000 kävijää. Sauna on kovassa käytössä ympäri vuoden ja myös ravintola sekä upea terassi ovat erityisesti paikallisten vakiopaikkoja. Löyly ei ole pelkästään kaunis rakennus tai sauna vaan arkkitehtuuriesti merkittävä maamerkki.

"Täällä Los Angelesissa yllättävän moni on jo kuullut Löylystä. On hauska huomata elokuva-alaan liittyvissä tapaamisissa, että Löyly-viidakkorumpu on soinut. Ne harvat leffa-alan ihmiset, jotka Suomessa vieraillessaan ovat käyneet Löylyssä, ovat kertoneet paikasta kollegoilleen: "Ai olet Helsingistä? Siellä on kuulemma sellainen hieno sauna, oletko käynyt?", on kommentti, johon olen törmännyt muutamaan otteeseen", Jasper nauraa.

Linkki TIME Magazinen World’s Greatest Places 2018 -listaukseen:

http://time.com/collection/worlds-greatest-places-2018/

