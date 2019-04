Jäteastiat tyhjennetään pääsiäisviikolla päivää aikaisemmin

HSY kerää risuja pienkiinteistöiltä Helsingissä toukokuussa 9.4.2019 09:40:37 EEST | Tiedote

HSY kerää toukokuussa risuja ja oksia kiinteistöiltä Helsingissä. Keräys on tarkoitettu alle 10 asuinhuoneiston kiinteistöille. Keräyksen hinta on 80 euroa per noutopaikka.