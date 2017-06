Jätekeskukseen sijoitettava taide innosti taiteilijat ideoimaan - Palkitut ehdotukset ja taiteilijat julkistettiin

29.6.2017 16:32 | Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ)

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) järjesti kaikille kuvataiteilijoille avoimen ja yleisen Taidetta Kujalaan -taidekilpailun Lahdessa sijaitsevan Kujalan jätekeskuksen vastaanottoalueelle sijoittuvasta julkisesta taiteesta. Kilpailuaika päättyi toukokuun lopussa ja kilpailuun saapui peräti 30 ehdotusta.

Kilpailussa palkinnoille sijoittuneet ehdotukset ja muut ylimpään arvosteluluokkaan sijoittuneet ehdotukset paljastettiin tänään 29.6. klo 13.00 pidetyssä julkistamistilaisuudessa, jossa olivat paikalla muun muassa palkintolautakunnan taiteilijajäsenet sekä palkitut teosehdotukset tehneet taiteilijat.

Kilpailun palkintolautakunta valitsi kilpailuun saapuneista ehdotuksista kolme 5000 eurolla palkittavaa ehdotusta ja kaikkiaan viisi tasokkainta, yleisöäänestykseen yltävää ehdotusta. Yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan 30. heinäkuuta saakka netissä: https://www.phj.fi/yhtio/taidekilpailu/taidekilpailun-aeaenestys



Yleisöäänestyksen voittaja palkitaan 1000 euron palkkiolla. Palkintolautakunnan palkitsemista ehdotuksista ja yleisön suosikista valitaan lopulta toteutukseen päätyvä ehdotus.

Kilpailussa palkittiin 5000 euron palkkiolla seuraavat taiteilijat/teosehdotukset:

Kuvataiteilija Tiia Katariina Rosanna Heinonen, Tampere. Teosehdotus nimimerkillä ”Sesam Aukene”

Kuvataiteilija Jarkko Liutu, Savonlinna. Teosehdotus nimimerkillä ”Fungi Urbanus – kaupunkisienet”

Kuvataitelija Anu Suhonen, Helsinki. Teosehdotus nimimerkillä ”SP3 - Timantti”

Ehdotukset ovat kuvina ja selostuksineen nähtävissä täällä: https://www.phj.fi/yhtio/taidekilpailu/taidekilpailun-aeaenestys

Sesam Aukene on valoveistos, joka kuvastaa sitä, miten jätelaitokset ovat täynnä tuhannen ja yhden yön tarinoita. Veistos asettaa näkyväksi kierrätyksen mahdollisuudet.

- Tiia Katariina Rosanna Heinosen ehdotus Sesam Aukene on positiivinen, innostava ja leikkisä. Teokseen käytettävät materiaalit ja ajatus tukevat kierrätystä. Teos ilmentää omakohtaisuutta ja tarinallisuutta, kuvailee taidekilpailun palkintolautakunnan taiteilijajäsen kuvanveistäjä Ville Mäkikoskela.

Teosehdotus Timantti uusiokäyttää jo olemassa olevia rakenteita ja niiden näkemistä ”uudessa valossa” ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa, tässä tapauksessa aineetonta valoenergiaa.

- Anu Suhosen ehdotus Timantti on ajatukseltaan kirkas, uusi ja monitasoinen. Ehdotuksessa on kiinnostavaa kokonaisvaltaisuus. Teos ottaa haltuun koko rakennetun ympäristön ilman, että tuotetaan uutta rakennetta. Teoksen toteutus ilmentää hiilen kiertoa kaiken elollisen alkulähteenä, tiivistää taidekilpailun palkintolautakunnan taiteilijajäsen kuvataitelija Virve Lilja.

Fungi Urbanus -ehdotus tuo palan metsämaata tasapainoksi urbaanin ympäristön keskelle nykytaiteen keinoin hyödyntäen teoksen toteutuksessa kierrätysalumiinia.

- Fungi Urbanus kaupunkisienet pääsi palkittavien joukkoon, koska se on elegantti ja korunomainen. Suunnitelma on harkittu ja loppuun saakka viimeistelty. Teos ehdottaa, että lopulta luonto voittaa. Ehdotuksessa on kiinnostavaa orgaanisen muotokielen yhdistäminen geometriseen rakenteeseen. Mittakaavallinen leikittely on kiinnostavaa, pieni haastaa suuren, kuvailee kuvataitelija Jarkko Liutun ehdotusta taidekilpailun palkintolautakunnan taiteilijajäsen Heli Hiltunen, kuvataiteilija hänkin.

Taiteella halutaan lisätä jätekeskuksessa asioinnin houkuttelevuutta ja luoda omaleimaista rakennettua ympäristöä

Taidekilpailu sai alkunsa Kujalan jätekeskukseen äskettäin valmistuneen LATE-lajittelulaitoksen ja sen oheistilojen investoinnista, mikä oli kokonaisuudeltaan n. 11,5 miljoonaa euroa. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallitus päätti noudattaa laitoshankkeessa ns. prosenttiperiaatetta, minkä mukaan rakentamisen kustannuksista käytetään noin prosentti taiteeseen. Prosenttiperiaatteen mukaan taidekilpailuun ja taidehankintaan on varattu yhteensä 100 000 euroa. Taideteos toteutetaan vuosina 2017-2018.

- Taidekilpailun kautta mahdollisesti toteutettavaksi valittavalla taideteoksella haluamme lisätä Kujalan jätekeskuksessa asioinnin kiinnostavuutta ja luoda laadukasta ja omaleimaista rakennettua ympäristöä, kertoo Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Tuula Honkanen.

- Tavoitteena on, että toteutettava taide näkyy kaikille jätekeskuksen alueella kävijöille. Erityisesti toivoimme toteutusta, joka liittyy toimialaamme ja jossa voidaan hyödyntää jätemateriaaleja ja/tai uusiutuvaa energiaa, täsmentää Honkanen.

Taidetta Kujalaan -taidekilpailun ohjelma noudattaa Suomen Taiteilijaseuran sääntöjä kuvataidekilpailuja koskien. Taidekilpailun toteuttamiseen saatiin Taiteen Edistämiskeskuksen avustusta.