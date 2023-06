Jätekuljetukset olivat viranomaisten tehotarkkailussa Kuusamossa

ELY-keskuksen ja kuntien kuntakumppanuuspäivässä pohjoinen elinvoima nostettiin yhteiseksi tehtäväksi 16.6.2023 15:06:12 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kutsui alueen kunnat kumppanuuspäivään 15.kesäkuuta. Kuntien ja ELY-keskuksen yhteinen tehtäväkenttä elinkeinojen, liikenteen ja ympäristön saralla on muutoksessa. Työvoimapalveluiden järjestäminen on siirtymässä kunnille vuoden 2025 alussa, uudet hyvinvointialueet muuttavat kuntien roolia ja globaalit toimintaympäristöä ravistelevat ilmiöt ulottavat sormensa myös Pohjois-Pohjanmaalle. Vihreän siirtymän myötä Pohjois-Pohjanmaan rooli tuulivoiman rakentumisessa on entisestään kasvanut, ja tämä on tuonut mukanaan myös haasteita. Työvoiman saatavuuden ja elinvoiman edistäminen ovat kuntien ja ELY-keskuksen yhteisiä tehtävä. Pohjoisen ohjelman näkökulmasta keskustelussa nousi esille pohjoisen saavutettavuuden vahvistaminen ja liikenneyhteyksien kehittäminen Ruotsin ja Norjan suuntaan.