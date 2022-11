Jätekuljetukset viranomaisten tehotarkkailussa Oulun seudulla

Kysyntä heikkenee useilla aloilla – merkittäviä työmarkkinamuutoksia ei kuitenkaan näköpiirissä Pohjois-Pohjanmaalla 24.10.2022 10:23:02 EEST | Tiedote

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa luo laajaa epävarmuutta kansainväliseen talouteen. Sodan suorat vaikutukset Pohjois-Pohjanmaalle ovat olleet tähän mennessä kohtuullisen vähäisiä, mutta välillisiä vaikutuksia on paljon. Moni kuluttaja kohtaa kohonneita hintoja. Yrityksillä on vaikeuksia raaka-aineiden ja välituotteiden tilauksissa ja toimitusajoissa. Kustannusnousun vuoksi suunniteltuja investointeja myös siirretään. Nämä huomiot ilmenevät tuoreesta Alueelliset kehitysnäkymät -raportista, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on koostanut maakuntaamme kuvaavan osuuden.