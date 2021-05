Jätevesitutkimus: Amfetamiinin käyttö jatkaa kasvuaan Suomessa, kokaiinin käyttömäärien kasvu on tasaantunut

WHO on lisännyt Intian variantin huolestuttavien koronavirusmuunnosten listalle – Suomessa todettu 25 tapausta 12.5.2021 12:08:31 EEST | Tiedote

Maailman terveysjärjestö WHO on lisännyt Intian variantin B.1.617 ja sen jatkolinjat B.1.617.1, B.1.617.2 ja B.1.617.3 huolestuttavien koronavirusmuunnosten listalle. WHO on päättänyt muuttaa Intian variantin luokittelua tehostetusta seurannasta huolestuttavaan, koska muunnosviruksen tartuttavuuden on arvioitu lisääntyneen. Suomessa on toistaiseksi todettu 25 Intian variantin aiheuttamaa koronatapausta. Tapaukset liittyvät matkailuun joko suoraan tai jatkotartunnan kautta.