Jätkäsaaren L3-satamamakasiiniin suunnitellaan korjaustöitä

Helsingin kaupunki suunnittelee korjaustöitä Jätkäsaaressa sijaitsevaan L3-satamamakasiiniin osoitteessa Tyynenmerenkatu 6.

Korjausten taustalla ovat L3-makasiinissa syksyllä tehdyt palotarkastukset. Niiden yhteydessä on selvinnyt, että makasiinin väliaikaisenkin käytön jatkaminen edellyttää tilojen käyttötarkoituksen muutoksen sekä siihen liittyviä korjauksia.

Korjaussuunnittelun yhteydessä on käynyt ilmi, että rakennuksen kaikki tilat on tyhjennettävä nykyisestä toiminnasta, jotta korjaukset ja muutostyöt voidaan toteuttaa.

Kaikki L3:n nykyiset vuokrasopimukset irtisanotaan kevään aikana. Kaupunki pahoittelee vuokralaisille vuokrasopimusten päättymisestä aiheutuvaa haittaa ja tarjoaa vuokralaisille muita mahdollisia tiloja.

Vuonna 1924 valmistunut, suojeltu varastorakennus on arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema. Kaupunki on etsinyt rakennukselle ostajaa tai pitkäaikaista vuokralaista vuosia, ja makasiinin tiloja on vuokrattu väliaikaisesti. Pitkäaikaista käyttöä ei ole kuitenkaan löytynyt ja väliaikaiseksi suunniteltu toiminta on jatkunut ennakoitua kauemmin.