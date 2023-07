Jätkäsaaren lounaisosassa alkaa uusien katujen rakentaminen

Uimaveden laatua tarkkaillaan tänäkin kesänä – kolmella Helsingin rannalla uimista suositellaan välttämään 13.7.2023 10:30:26 EEST | Tiedote

Helsingissä on yhteensä 25 yleistä uimarantaa ja niiden uimaveden laatua valvotaan tänäkin kesänä säännöllisesti koko uimakauden ajan. Rastila on yksi kolmesta yleisestä uimarannasta, jonka vedenlaatu on luokiteltu huonoksi eikä uimista suositella. Uimaveden laadun tarkkailun lisäksi tehdään kesäisin uimarantatarkastuksia sekä seurataan sinilevätilannetta. Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut kävi tarkastuskäynnillä Rastilan uimarannalla heinäkuun alussa.