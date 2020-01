Jätkäsaaren odotettu tekojää avataan

Helsingissä on nyt yhdeksän tekojääkenttää, kun Jätkäsaaren liikuntapuiston tekojääkenttä avataan kuntalaisten käyttöön perjantaina 31. tammikuuta kello 9.00. alkaen.

Jätkäsaaren tekojää on auki säävarauksella ja yleisöluistelulle seuraavasti:

Pe 31.1. klo 9.00−14.30, huoltotauko 14.30−16.00, auki 16.00−20.00

La 1.2. klo 9.00−14.30, huoltotauko 14.30−16.00, auki 16.00−20.00

Su 2.2. klo 9.00−14.30, huoltotauko 14.30−16.00, auki 16.00−20.00

Maanantaista 3.2. tekojää on auki toistaiseksi päivittäin klo 8.30−15.00, huoltotauko 15.00−17.00, auki 17.00-21.30.

”Jätkäsaaressa meillä on ollut viivästyksiä. Ne johtuivat esimerkiksi kentän huoltorakennuksen ja sähköliittymän toimituksista, eikä oikein sääolosuhteetkaan ole olleet meidän puolellamme. Nyt on testiluisteltu, ja kenttä todettu toimivaksi. Sään vaihtelu ja vesisade voivat kuitenkin aiheuttaa ylimääräisiä huoltotaukoja. Toivotaan, että ei jouduta sulkemaan pitkäksi aikaa”, kertoo Helsingin liikuntapalveluiden läntisen alueyksikön päällikkö Jyrki Inkinen.

Jätkäsaaren tekojäällä luistelu on toistaiseksi maksutonta, ja kentällä on alkuun pelkkiä yleisöluisteluja, mutta päivisin tekojää on myös esimerkiksi koululaisten käytettävissä. Aluksi Jätkäsaaren kenttä on rauhoitettu pelkälle luistelulle, mutta myöhemmin kentälle pääsee myös jääkiekko- ja jääpallomailoilla pelailemaan sekä retkiluistimilla viilettämään. Jätkäsaaren tekojääkenttä täyttää myös jääpallon mittavaatimukset.

Helsingin yhdeksän auki olevaa tekojääkenttää: Brahenkenttä Kalliossa, Jätkäsaaren, Kontulan, Käpylän ja Oulunkylän tekojääkentät, Lassilan, Pukinmäen ja Laajasalon tekojääkaukalot sekä Rautatientorin Jääpuisto.