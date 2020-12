Jätkäsaaressa asuu jo 10 000 asukasta

Jätkäsaaren rakentaminen alkoi toden teolla vuonna 2009 sen jälkeen, kun Madonna lopetti elokuussa konserttinsa 85 000 katsojalle. Jätkäsaaressa pidetty konsertti oli tuolloin suurin koskaan Pohjoismaissa järjestetty popmusiikkitapahtuma. Sen jälkeen on Jätkäsaaressa tapahtunut paljon. Jätkäsaaren ”uuden puolen” asukasmäärä ylitti 10 000 asukkaan rajan tänä vuonna.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana Jätkäsaaren asukasmäärä määrä vielä kaksinkertaistuu, sillä vuonna 2030 asukkaita on yhteensä arviolta noin 20 000. Jätkäsaari on siis nyt jo Kauniaisten kaupungin kokoinen, mutta valmiina yksin suurempi kuin vaikkapa Hamina tai Naantali.

2010-luvun aikana alueelle valmistui yhteensä 5000 asuntoa. Lisäksi vuonna 2020 Jätkäsaaressa käynnistyi 260 asunnon rakentaminen. Tavoitteena on myös lähivuosina 800 asunnon rakentamisen aloitus vuosittain. Asuinrakennuksista on valmistunut arviolta noin puolet ja rakenteilla on tällä hetkellä 15 tonttia.

Jätkäsaari on nuorekas kaupunginosa

Jätkäsaaren yleisin asumismuoto on kaksio, joita on asuntokannasta nyt noin 40 %. Yksiöitä ja kolmioita on asuntokannasta noin 20-25 % kumpaakin. Jätkäsaari on muuhun Helsinkiin verrattuna varsin nuorekas kaupunginosa: noin puolet asukkaista on 20-39-vuotiaita, ja peräti kolme neljäsosaa asukkaista on alle 45-vuotiaita. Tähän vaikuttaa myös se, että alueella on paljon opiskelija-asuntoja.

Suomenkielisiä saarella asuu 79 % ja ruotsinkielisiä noin 9 % eli hieman yli kaupungin keskiarvon. 12 % asukkaista on muita kuin suomen- ja ruotsinkielisiä.

Jätkäsaaressa on jo varsin kattavat peruspalvelut – ja lisää on tulossa. Alueella on jo kuusi päiväkotia ja kaksi päiväkotia lisää on suunnitteilla. Jätkäsaaren peruskoulu luokille 1-9 aukesi viime vuonna. Lisäksi Melkinlaituriin aukeaa toinen koulu vuonna arviolta vuosina 2023-2024.

Jätkäsaarta kiertää kattava ratikkalinjasto, jolla liikennöi kolme linjaa. Vuonna 2021 ratikkalinjasto paranee entisestään, kun Atlantinsillan kautta ratikat pääsevät silmukkana kiertämään koko asuinalueen. Valmis ratikkalinjasto on vuonna 2024. Silloin ratikoita lähtee keskustaan noin kolmen minuutin välein.

Myös Jätkäsaaren liikuntapalvelut ovat parantuneet viime vuosina, kun liikuntapuiston ensimmäinen osa ja väliaikainen liikuntahalli valmistuivat vuonna 2019 ja jalkapalloseura PPJ:n isännöimä kuplahalli valmistui syksyllä 2020. Valitettavasti Bunkkerin tulevien liikuntatilojen ja uimahallin valmistuminen on sen sijaan myöhästynyt valitusten myötä. Jätkäsaaressa toimii myös kirjasto, joka on erikoistunut erityisesti lastenkirjakokoelmaan.

”Jätkäsaaren asukasmäärä on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta. Olemme erityisen tyytyväisiä, että kaupunki on pystynyt vastaamaan kasvavan väkimäärän palvelutarpeeseen päiväkodeilla, kouluilla, liikuntapalveluilla ja puistoilla. Myös raitiovaunuverkko laajenee ensi vuonna kattamaan Jätkäsaaren uusimmat asuinalueet Atlantinkadun varrella”, iloitsee Länsisataman aluerakentamisprojektin vs. projektinjohtaja Max Takala.

Helsingin kaupunki investoi Jätkäsaareen lähes puoli miljardia euroa

Kaupunki on investoinut Jätkäsaareen vuosina 2008-2020 yhteensä noin 270 miljoonaa euroa. Lisäksi tulevia investointeja on tulossa lähes 200 miljoonaa euroa. Lähiaikojen suurimpia infrarakentamiskohteita ovat ensi vuonna valmistuvat Atlantinsilta ja Saukonpaaden puisto sekä Hyväntoivonpuisto, jonka pohjoisosan viimeiset osuudet valmistuvat ensi vuonna ja eteläosaa esirakennetaan parhaillaan.

Tämän uutisen ohessa näet komean dronevideon siitä, miltä Jätkäsaari näyttää tällä hetkellä.