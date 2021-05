Jatketaan edelleen turvallista asiointia ja muistetaan turvavälit, maskit ja käsihygienia

Jaa

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 21.5.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Savolainen totesi, että koronatilanne on alueellamme edelleen perustasolla. Samalla Savolainen muistutti Keski-Pohjanmaan vakavasti heikentyneestä koronatilanteesta, jonka tartuntatautiketjuja ulottuu osin myös Pohjois-Pohjanmaalle. Vielä on tarpeen jatkaa turvallista tapaa kauppa-asioinneissa eikä tinkiä voi turvaväleistä, maskeista ja muista turvatoimista. Malttia virusturvallisten toimintatapojen höllentämisessä tarvitaan kaikilta.

Rajoituksia ja suosituksia puretaan hallitusti valtioneuvoston exit-strategian ja tulevan ohjauksen myötä. Alueelliset suunnitelmat rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta ovat rakentumassa Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen.

Vaikka kevään ja kesän edetessä rokotusten eteneminen ja kausivaihtelu tukevat epidemiatilanteen kohenemista, epidemiatilanne on uudelleen heikentynyt osalla alueista. Tartuntojen määrät voivat jälleen kasvaa, kun rajoituksia on osalla alueista jo lievennetty ja jos ihmisten väliset kontaktit kesän lähestyessä lisääntyvät.

Koronarokote suojaa hyvin koronavirustautia ja sen vakavia muotoja vastaan. Rokote ei kuitenkaan täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä. Siksi on tärkeää, että myös yhden tai kaksi rokoteannosta saaneet huolehtivat vieläkin turvaväleistä, käyttävät kasvomaskia, pesevät käsiä ja noudattavat muita ohjeita viruksen leviämisen ehkäisemiseksi, aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola muistuttaa. Kaikkien halukkaiden 16 -vuotta täyttäneiden arvioidaan saaneen ensimmäisen rokoteannoksen heinäkuun loppuun mennessä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia koko toimialueellaan lievennettynä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi 21.5. alkaen järjestää myös yli 50 henkilön tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n turvaohjetta. Ohjeessa vaaditaan mm. vähintään kahden metrin turvavälit. Kaikissa tilaisuuksissa on kuitenkin otettava huomioon tartuntatautilain 58 c § velvoitteet.

Päivittäistavarayhtiöt ja niiden henkilöstö jatkavat kaupoissa voimassa olevien koronarajoitusten ja -suositusten mukaisia toimintatapoja. Koska kaupassa asioimisen määrät ovat nousussa, toivotaan myös asiakkaiden jatkavan turvallista kaupassa asiointia noudattamalla muun muassa turvavälejä, maskien käyttöä ja käsihygieniaa.

Kuntien ruokahuolto toimii ja etäruokailut pystytään järjestämään hyvin, mikäli tartuntoja ja karanteeneja on tullut.

Verkosto kokoontuu seuraavan kerran 18.6.2021.