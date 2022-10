Jätteenkuljettajien valvontapäivä tuotti tulosta Itä-Suomessa (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)

Kalaeriä koskevat kuljetusasiakirjat ja niiden toimittaminen viranomaiselle 25.10.2022 12:39:42 EEST | Tiedote

Merialueen kaupallinen kalastaja ja kalan ensiostaja, Vuodesta 2009 asti on ollut voimassa yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmää koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 artikla 68, jonka mukaan kalaerää koskeva kuljetusasiakirja on toimitettava viranomaiselle, mikäli kalaerää kuljetetaan ennen punnitusta tai ensimyyntiä. EU:n komissio on esittänyt vaatimuksen toimeenpanna ko. lainsäädäntö myös Suomessa.